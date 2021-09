Astrologie : avec quel signe la Balance est-elle compatible ?

Certains signes du Zodiaque sont faits pour être ensemble, tant ils partagent les mêmes valeurs et se ressemblent, ou au contraire, s’enrichissent de par leurs différences. Mais qu’en est-il des personnes nées sous le signe de la Balance, à l’honneur à partir de ce jeudi 23 septembre, et jusqu’au 23 octobre ?

Tout d’abord, il faut savoir que la Balance est un signe dirigé par Vénus, la planète de l’amour. Ainsi, «ces natifs ont souvent un besoin viscéral d’être aimé et de vivre à deux car ils supportent mal la solitude», explique l’astrocoach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Côté compatibilité amoureuse, le Balance, «qui va toujours faire en sorte d'éviter des disputes», s’entend particulièrement bien avec les signes liés à l’élément Feu. Ce signe d'Air aime en effet le dynamisme et le côté chaleureux du Bélier, du Sagittaire, et du Lion.

Lion et Balance, un duo idéal

Mais c’est surtout avec ce dernier que la Balance a le plus de chance de s’épanouir, affirme la spécialiste, rappelant toutefois ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut en effet prendre en compte l'ascendant, la Lune, et les autres caractéristiques du thème astral.

Plus précisément, si ce couple a de grandes chances de fonctionner c’est parce que ces deux signes, «aiment bien sortir, voir du monde, les échanges, la communication et ont les mêmes centres d’intérêt». Ils partageront une «relation fusionnelle».

Opposés dans le Zodiaque, le Bélier et la Balance peuvent quand même former un bon duo car il sont «complémentaires», souligne l’astrocoach, précisant qu’«il y a plus de chances que cela fonctionne quand l’homme est Bélier et la femme est Balance».

Enfin, une personne Balance et une autre Sagittaire, peuvent vivre une belle idylle car ils sont «fascinés l’une par l’autre», ajoute l'astrocoach, qui tient une chaîne Youtube. Mais la Balance peut ne pas apprécier «le côté libre et indépendant du Sagittaire».