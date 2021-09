Demain nous appartient : Alexandre Brasseur pose (encore) avec sa nouvelle compagne

En 2017, Alexandre Brasseur se séparait de celle qui partageait sa vie depuis 30 ans, Juliette, au même moment où il faisait ses débuts dans la série «Demain nous appartient». Depuis, l’interprète d’Alex Bertrand a retrouvé l’amour, et le fait savoir sur Instagram.

Trois ans après s'être séparé de la mère de ses deux enfants, Louis et Jeanne, Alexandre Brasseur vient de dévoiler le visage de sa nouvelle compagne, Isabelle Regourd, sur le réseau social, en postant une photo d’eux de face. Une publication qui a ravi les fans de l’acteur de 50 ans.

Ce cliché fait suite à un message posté cinq mois plus tôt, en avril dernier, dans lequel le comédien révélait partager une belle histoire d’amour avec la jeune femme, qui n’apparaissait alors que de dos.

Isabelle Regourd n’est autre que l’ex-femme de Stéphane Hénon, l’interprète de Jean-Paul Boher dans la série Plus belle la vie. Parents de deux garçons, le premier né en 2012 et le second en 2016, ils ont officialisé leur divorce au début de l’année 2021. Depuis 2020, elle s’occupe de la communication de deux séries incontournables de TF1, Demain nous appartient et Ici tout commence.