Donjons&Dragons : avec la «D&D Celebration», le mythique jeu de rôle invite ses fans à un week-end festif

Il est loin le temps où se plonger dans une partie endiablée de Donjons&Dragons (D&D) consistait avant tout à se réunir autour d'une table avec de gros livres, des feuilles de personnages et un set de dés. Le vénérable ancien a investi depuis longtemps le monde numérique, et fait vivre son immense communauté grace à de nombreux dispositifs et rendez-vous.

Dernier en date, le «D&D Celebration», qui anticipe son nouvel intérêt envers les joueurs français avec du contenu spécifique.

Dès ce jeudi et jusqu'au 26 septembre, la communauté D&D convoque ses auteurs et concepteurs de suppléments pour de nombreuses discussions et débats.

Seront mises en avant les dernières parutions, en version originale, de sa désormais incontournable 5e édition, qui n'en finit plus de redevenir le système de référence, y compris pour les licences concurrentes, comme, à l'époque, pouvait l'être le système D20 (pour dé à 20 faces).

LES FESTIVITÉS EN VO

Il y sera question de la sortie de The Wild Beyond The Witchlight ( en anglais), un ouvrage compilant tous les éléments - races, classes, compétence et aventure - décrivant le «Witchlight Carnival» et ses ambiances de cirques et chapiteaux, où les illusions et fééries sont nombreuses.

© Stacey Allan & Will Doyle/Wizards 2021

On pourra aussi découvrir en avant-première les deux prochains ouvrages, toujours en VO, Fizban's Treasury of Dragons (le 19 octobre), un guide complet sur les dragons par le mythique archimage Fizban, et Strixhaven : A Curriculum of Chaos (16 novembre), de quoi développer le crossover initié entre les univers de Magic : The Gathering et D&D.

Clou de ce week-end de festivités ? Sans aucun doute The Circus of Sound, la première comédie musicale officielle D&D, dont les principaux protagonistes ne seront autres que les membres du casting de la série Star Trek : Discovery. Anthony Rapp, Jason Charles Miller, Azie Dungey, Vico Ortiz ou encore Mariah Rose Faith s'amuseront tous à lancer leur D20 en chanson sous la direction avisée de Kelly Lynne D’Angelo comme Maître du Donjon.

Un intérêt pour les fans français

Mais les adeptes hexagonaux du jeu inventé par Gary Gygax et Dave Arneson en 1974 retiendront surtout le programme français - une première - qui pourra être suivi sur la chaîne Twitch LaBonneAubergeJDR. Néophytes comme joueurs confirmés devraient y trouver leur compte, puisqu'une masterclass dédiée aux aspirants Maîtres du Donjon sera proposée en compagnie des spécialistes français du jeu de rôle, une session pour découvrir l'Actual Play et la gestion «virtuelle» des parties, ainsi que de nombreux ateliers pour en savoir plus sur l'univers D&D.

Avec, en ligne de mire, la sortie prochaine des livrets de règles édités directement par Wizards of the Coast le 8 octobre prochain. Une reprise en main qui confirme la vitalité de la communauté des joueurs français.