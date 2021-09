Leonardo DiCaprio investit dans la viande artificielle

Fervent écologiste, Leonardo DiCaprio a décidé de s’engager en faveur d’entreprises qui développent de la viande à partir de cellules animales.

L’acteur américain a investi dans deux start-up, Mosa Meat et Aleph Farms, qui « offrent de nouvelles façons de satisfaire la demande mondiale de viande de boeuf, tout en résolvant certains des problèmes les plus pressants de la production industrielle actuelle de viande bovine, s'est réjouie la star oscarisée dans un communiqué. Je suis heureux de les rejoindre en tant que conseiller et investisseur, alors qu'ils s'apprêtent à proposer le bœuf cultivé aux consommateurs».

Les deux organisations ont démontré leur capacité à cultiver du bœuf directement à partir de cellules animales. Aleph Farms, dirigé par le Français Didier Toubia, estime être opérationnel à partir de 2022. Mosa Meat, dont le fondateur, le professeur en physiologie Mark Post, fit en 2013 la première démonstration d'un steak conçu en laboratoire à partir de cellules animales, prépare une ligne de production « d'ampleur industrielle », après avoir réussi à comprimer ses coûts de production pour atteindre 9 dollars le steak.

La viande cultivée offre une alternative pour réduire les effets négatifs de la production industrielle de viande bovine, alors que la consommation mondiale de viande est appelée à augmenter de 40 à 70% d'ici 2050. Elle doit aussi permettre aux consommateurs de consommer de la viande de qualité sans qu'ils n'aient à modifier radicalement leurs habitudes. Selon les analystes, le marché de la viande cultivée pourrait atteindre 25 milliards de dollars d'ici 2030.