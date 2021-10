«Obama, la promesse américaine» : la série documentaire événement à découvrir le 20 octobre

L’ancien président américain, Barack Obama, est le sujet de la série documentaire «Obama, la promesse américaine» réalisée par Peter Kunhardt à découvrir à partir du 20 octobre prochain sur OCS.

Déclinée en trois épisodes, elle retrace son parcours personnel et politique. Avec une première partie centrée sur son enfance à Honolulu, une deuxième sur ses études et ses engagements politiques, et une troisième sur son élection et la manière dont ses deux mandats ont alterné entre espoir et désillusion.

L’éducation reçue par ses parents - une mère blanche du Kansas et un père africain – l’influence des grandes figures de toute génération de leaders d’opinions noirs sur sa vision du pays et son envie de bâtir une Amérique plus inclusive, son arrivée sur la scène politique en tant que sénateur, la portée symbolique d’être le premier homme noir à être élu président des États-Unis, le choc entre sa volonté de changer les choses et la réalité américaine, etc. cette série documentaire porte un regard singulier sur les complexités d’un homme, et ses combats. Sans omettre d’évoquer ses échecs une fois à la Maison Blanche.

Obama, la promesse américaine regorge de témoignages passionnants de nombreuses personnalités - dont John Lewis, David Axelrod, David Remnick, Jesse Jackson, Ta-Nehishi Coates ou encore le comédien Keegan-Michael Key – d’extraits de ses discours, mais aussi d’images d’archives rarement vues à la télévision.

Obama, la promesse américaine – dès le 20 octobre sur OCS