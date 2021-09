Global Citizen Live : voici comment suivre le concert événement

Ce samedi 25 septembre à partir de 20h45, TMC retransmettra le concert Global Citizen Live. Cet événement solidaire d'une ampleur sans précédent et à l'incroyable brochette d'artistes sera aussi à suivre en ligne.

Durant 24 heures, les plus grandes stars de la planète se produiront à Paris mais aussi New York, Lagos, Séoul, Rio, Sydney, Los Angeles et Londres. Enorme, la programmation complète est à retrouver ici.

Du côté du concert parisien, ce sont Elton John, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Stormzy, Doja Cat et en invités spéciaux Charlie Puth, Fatma Saïd et Angélique Kidjo, qui sont attendus sur la scène du Champ-de-Mars.

Près de 20.000 spectateurs auront la chance d'y assister. Les billets (gratuits) ont déjà été distribués. Ils étaient à gagner sur le site de Global Citizen en signant des pétitions ou en partageant des messages sur les réseaux sociaux.

Des diffusions en ligne et à la télévision

Tous ceux qui n’auront pas eu le précieux sésame (aucun billet ne sera distribué le jour J), pourront jeter un œil et une oreille sur les festivités via le site de Global Citizen à cette adresse globalcitizen.org/fr/live/watch et la chaîne YouTube Global Citizen, mais aussi sur Apple Music, Apple TV et la chaîne Twitter Global Citizen.

Les téléspectateurs auront quant à eux rendez-vous ce samedi 25 septembre dès 20h45 sur TMC, et sur TF1 dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 à 00h40.

Un concert pour la bonne cause

L’ONG organisatrice, Global Citizen, qui se décrit comme un « mouvement de citoyens engagés » - et à qui l’on doit déjà notamment « One World: Together At Home » ou plus récemment le « Vax Live » qui avait eu lieu au printemps à Los Angeles - appelle « les gouvernements, les grandes entreprises et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète et vaincre la pauvreté, en se concentrant sur les menaces les plus urgentes », comme le réchauffement climatique et le Covid-19.

En mai 2021, « Vax Live : A Concert to Reunite the World » avait permis de rassembler 302 millions de dollars de financement et plus de 26 millions de doses de vaccin contre le COVID-19, afin de fournir un accès équitable au vaccin aux communautés les plus défavorisées et aux travailleurs de la santé à travers le monde, rapporte l’organisation.