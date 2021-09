Michael Youn révèle avoir eu des «rapports désagréables» avec Christian Clavier

A la question « quel est votre pire souvenir de tournage ? », Michael Youn n’a pas hésité longtemps à répondre : sa collaboration avec Christian Clavier.

Dans une interview accordée au Figaro Live, l’interprète de « Fous ta cagoule» est revenu sur le film « Rendez-vous chez les Malawas », de James Huth, sorti en salles en 2019.

« J'ai eu un tournage vraiment difficile avec quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je suis vraiment fan, qui s'appelle Christian Clavier. Je suis fan depuis ma plus tendre enfance des Bronzés, Mes meilleurs copains, Le Père Noël est une ordure. Je suis vraiment fan de Christian », a d'abord expliqué Michael Youn.

« On n'a pas accroché humainement. Je ne lui fais pas porter le chapeau. Je dis juste qu'on n'a pas accroché humainement. On était deux aimants similaires, ça se repoussait un petit peu. C'était en Afrique du Sud, il faisait 56 degrés, on était tous un peu perdus. On est tous devenus un peu dingues, et les rapports étaient extrêmement tendus, extrêmement désagréables », a-t-il ensuite déploré.