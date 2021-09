Disney+ : le film d'animation «Lego Star Wars : histoires terrifiantes» arrive le 1er octobre

Pour Halloween, LucasFilm et le groupe LEGO se sont associés pour réaliser le film d’animation «Lego Star Wars : histoires terrifiantes», qui sera disponible à partir du 1er octobre sur Disney+.

L’histoire, qui se déroule après les événements relatés dans Star Wars : L’ascension de Skywalker, Poe et BB-8 se posent en urgence sur la planète volcanique Mustafar. C’est là qu’ils tombent sur Graballa le Hutt, qui vient d’acheter le château de Dark Vador pour en faire… le plus grand hôtel de luxe sith de la galaxie. Le temps que leur vaisseau soit réparé, Poe et BB-8 partent à la découverte de l’endroit en compagnie de Graballa, Dean, et le fidèle serviteur de Dark Vador, Vaneé.

En chemin, ce dernier leur raconte trois histoires effrayantes inspirées de l’univers Star Wars. The Lost Boys évoque la rencontre de Ben Solo avec Ren. The Dueling Monstrosities voit Dark Maul et le général Grievous revenir à la vie, tandis que The Wookiee’s Paw imagine un monde où les souhaits de Luke Skywalker ont été immédiatement exaucés.

Bourré d’actions et d’humour, le film d’animation «Lego Star Wars : histoires terrifiantes» s’annonce comme un rendez-vous incontournable de la plate-forme de streaming dès sa mise en ligne le 1er octobre. À noter que dans la version originale, les comédiens Tony Hale (Toy Story 4) et Christian Slater (Mr Robot) prêtent leur voix aux personnages de Vaneé et de Ren.