Koh-Lanta : Clémence Castel a ouvert une boîte de nuit

Déjà propriétaire du bar le QG à Cherbourg (Manche), Clémence Castel, candidate mythique de Koh-Lanta, a ce week-end ouvert un café-concert.

Pour marquer l'ouverture du lieu baptisé Bohemian, la double gagnante de « Koh-Lanta » et actuelle candidate de « Koh-Lanta, La Légende », à retrouver mardi, a partagé sur Instagram ce dimanche 26 septembre un selfie dans sa boîte de nuit.

« Vous avez été nombreux à être étonnés de me voir me lancer dans ce secteur… Ce à quoi je réponds… Pourquoi pas ? Je pense plus que jamais qu’il est important de suivre ses envies, et de s’investir dans des projets qui nous animent et qui nous font vibrer ! », a-t-elle fait savoir.

« Et oui… Il est possible de travailler dans ce milieu tout en étant maman, et sportive à la fois ! Tout est question d’état d’esprit et d’organisation », a ensuite lancé la mère de Louis et Marin, deux petits garçons qu’elle a eus avec l’ancien candidat de la Star Ac Mathieu Johann, et qui partage désormais sa vie avec une femme prénommée Marie.