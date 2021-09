The Last of Us : HBO publie la première photo de la série

La société Naughty Dog et la chaîne américaine HBO ont profité du The Last of Us Day – qui a lieu tous les 26 septembre pour marquer le début de l’épidémie dans l’histoire du jeu – pour publier la première photo de la série adaptée du célèbre jeu vidéo.

Le cliché permet de découvrir Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) de dos, alors qu’ils se trouvent face à la carcasse d’un avion écrasé en pleine nature. Les fans du jeu vidéo peuvent reconnaître les deux personnages facilement grâce à leurs vêtements emblématiques et à leurs sacs à dos, tout aussi identifiables. Le texte «Cherchez la lumière» accompagne la photo. Comme un clin d’œil à l’éclairage de la scène, qui brouille la frontière entre la série et le jeu vidéo.

Un des créateurs de la série, Neil Druckmann, s’est enthousiasmé après la publication du cliché sur les réseaux sociaux. «Quand je les ai vus pour la première fois en costume sur le tournage, je me suis dit ‘p**tain ! C'est Joel et Ellie !’», a-t-il écrit, assurant au passage que la production de la série avançait à plein régime. Pour info, le tournage de l’épisode pilote réalisé par Kantemir Balagov, a été clôturé le 31 août dernier.

La première saison de The Last of Us comptera 10 épisodes. Les fans sont déjà prévenus que le scénario – signé par Neil Druckmann et Craig Mazin – pourra faire «diverger grandement» les événements, selon Druckmann.

«Certaines choses sont proches. C'est drôle de voir mes dialogues du jeu dans les scénarios HBO. Et parfois elles divergent grandement pour un meilleur effet, parce que nous avons affaire à un media différent (…) Certains de mes épisodes favoris pour le moment diffèrent grandement de l'histoire, et je suis impatient que les gens puissent les voir», précisait-il au site IGN en mars dernier.