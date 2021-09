The Witcher saison 2 : deux extraits et une bande annonce XXL (VIDEOS)

Après plusieurs ralentissements en raison de la crise sanitaire, et la blessure d’Henry Cavill, la saison 2 de «The Witcher» est fin prête. Les fans ont rendez-vous le 17 décembre prochain pour découvrir la suite des aventures de Geralt de Riv.

Pour les faire saliver, Netflix a profité de son événement en ligne Tudum pour dévoiler deux extraits de cette saison 2 de The Witcher, ainsi qu’une bande annonce de 3 minutes mêlant des images de la première avec celle à venir. Le trailer permet notamment de découvrir les premières images de Vesemir, le mentor de Geralt de Riv, au moment où ce dernier conduit la princesse Cirilla à Kaer Morhen, la demeure de son enfance. La jeune femme va s'entrainer au maniement de l’épée.

La bande-annonce voit également Yennefer, qui s’était évaporée après la Bataille de Sodden, réapparaître en fâcheuse posture. Poursuivie par ses ennemis, elle est capturée en compagnie de Fringilla. Ce qui va certainement retarder ses retrouvailles avec Geralt de Riv et Ciri.

Deux extraits en bonus

Le premier extrait de la saison 2 voit Geralt de Riv réveiller Ciri en pleine nuit, avant de lui ordonner de s’enfuir. La raison ? La maison dans laquelle ils se trouvent est habitée par une Brouxe, une créature redoutable assoiffée de sang. Geralt compte bien s’en débarasser en utilisant ses pouvoirs de sorceleur.

Le deuxième extrait permet de découvrir le personnage de Nivellen, un ami de longue date de Geralt de Riv qui sera incarné à l’écran par l’acteur Kristoker Hivju, qui incarnait le personnage de Tormund dans Game of Thrones.

La question des origines de Geralt – et des Sorceleurs en général – est au cœur de leur dialogue. Selon la showrunneuse Lauren S. Hissrich, cette saison 2 sera l’occasion de ramener le héros à ses racines, et d’en apprendre plus sur son histoire personnelle.