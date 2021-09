The Artist : le jeu de Nagui relégué en deuxième partie de soirée le vendredi

Victime de faibles audiences, le télé-crochet de Nagui, The Artist, ne passera plus le samedi en prime-time, mais en deuxième partie de soirée le vendredi, dès ce 1er octobre.

« Il n’y a pas eu une masse conséquente de public devant la télé. Ça tourne toujours autour du million de téléspectateurs donc on a décidé avec France 2 et toute l’équipe de passer au vendredi soir en deuxième partie de soirée (…) pour que l’émission continue, aille jusqu’au bout de son histoire », a détaillé sur France Inter l'animateur de France 2. La quatrième soirée de The Artist sera à retrouver à 22h40 vendredi 1er octobre. Toujours en direct, le show accueillera cette semaine Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan et La Grande Sophie en tant que jurés.

Sept candidats monteront sur scène pour défendre un nouveau titre de leur répertoire. Joseph Kamel, Mauvais Oeil, De Grands Enfants, DI#SE, Nikola, François-Henri et Petite Gueule devront une fois de plus séduire public et jury pour se qualifier pour l’étape suivante. Seulement trois d’entre eux seront qualifiés, les autres quitteront définitivement l’aventure The Artist.

Pour soutenir son ou ses candidats préférés, c’est toujours la même méthode : 1 (J’aime) ou 2 (Je n’aime pas), gratuitement par sms au 3 23 23, ou une étoile / un stop via Instagram et le compte officiel de l’émission @theartistoff.

Eviter la concurrence de The Voice

Ce changement de place dans la grille permettra à The Artist, à qui il reste théoriquement trois numéros, de ne plus se retrouver en concurrence frontale avec le mastodonte The Voice All-Stars (diffusé à 21h05 le samedi sur TF1).

Samedi dernier, le troisième numéro n'avait été suivi que par 847.000 curieux, soit 4,8% de l'ensemble du public selon Médiamétrie. Dès la fin de l’émission Nagui avait annoncé de nouveau changements : « La semaine prochaine, la mécanique va changer. Toujours en direct et avec vos votes, mais nous aurons droit à des face-à-face. Les artistes vont se produire en face-à-face, et uniquement le public décidera de celles ou ceux qui vont rester dans 'The Artist' ».

Le samedi 2 octobre, The Artist devrait être remplacé par un inédit de l’émission Les Grosses Têtes, et le samedi 9 octobre, par le nouveau divertissement de Cyril Féraud, Le Quiz des Champions.