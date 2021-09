Koh-Lanta, La Légende : Un jeu de confort inédit et un vote «brutal» au programme de ce mardi

«Koh-Lanta, La légende» bat son plein en Polynésie française. La compétition est à son maximum et réserve ce mardi aux candidats de grosses surprises.

« Grâce au kit de pêche, une équipe mange bien et l’autre compte sur l’un d’entre eux. Mais des révélations sur les stratégies féminines vont venir perturber la vie des camps… », commence par annoncer TF1.

Ce cinquième épisode de «KohLanta La Legende» prendra surtout une tournure inédite avec le jeu de confort. «Aucun aventurier ne l’a jusque-là jamais disputé, confie Denis Brogniart. Il va commencer en équipe et il terminera en individuel avec seulement trois places pour partir à la récompense qui seront réservées à deux jaunes et un rouge, soit à deux rouges et un jaune », explique l'animateur, mais c'est ensuite que les aventuriers vont être le plus pris au dépouvu, car le vote aura lieu instantanément après l'épreuve d'immunité !

«Surprise de taille pour tous les aventuriers de l’équipe qui a perdu, puisque le conseil et le vote auront lieu instantanément après l’épreuve, après la défaite, sans concertation possible, précise Denis Brogniart. Ce sera donc un votre brutal, un vote individuel qui peut forcément avoir des conséquences », prévient le présentateur.