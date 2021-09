William Shatner alias le capitaine Kirk de Star Trek bientôt envoyé dans l'espace ?

Connu pour son rôle mythique de capitaine de l'Enterprise dans la série Star Trek, William Shatner, 90 ans, pourrait devenir le plus vieil homme à s’envoler dans l’espace.

C’est en tous les cas ce que rapporte TMZ, qui croit savoir que l’acteur prendra place dans la capsule de Jeff Bezos New Shepard, qui s’envolera en octobre pour un vol de 15 minutes.

Pour l’heure ni l’acteur, ni Jeff Bezos n’ont confirmé l’information. TMZ précise cependant que le vol doit être filmé pour les besoins d’un documentaire. « Ce que nous ne savons pas, déclare les journalistes du site, c’est s’il portera son costume de captitaine Kirk, ce qui serait génial », s’enthousiasment-ils.

Connu pour son rôle dans la série Star Trek, William Shatner, qui vient par ailleurs tout juste de sortir un nouvel album de musique, manifeste en tous les cas de longue date un intérêt aiguisé pour les voyages dans l’espace.

BTW @NASA - just in case; the suit does fit! #LaunchAmerica #AstroBill pic.twitter.com/Wa9DuV08Vt

— William Shatner (@WilliamShatner) May 20, 2020