Angelina jolie en couple avec The Weeknd ?

Angelina Jolie est-elle en couple avec the Weeknd ? La rumeur prend de l’ampleur alors que les deux stars ont été de nouveau aperçues en tête-à-tête au restaurant.

Ce samedi 25 septembre au soir, l’actrice de 46 ans s’est en effet rendue au Giorgio Baldi à Los Angeles où l’attendait le rappeur, de quinze ans son cadet. Ils se sont ensuite allés chez lui, un luxueux manoir de 70 millions de dollars situé à Bel-Air, en montant dans le même véhicule, rapporte les magazines people américains.

Au mois de juin dernier, c’était déjà dans ce restaurant que les deux stars avaient été aperçues ensemble. Le 10 juillet, ils avaient également été vus à un concert privé à Los Angeles.

EXCLUSIVE: Angelina Jolie and The Weeknd fuel dating rumors as they step out together AGAIN https://t.co/IT2nvkZ549

