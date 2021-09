Pete Doherty s'est fiancé à sa compagne Katia de Vidas

Pete Doherty sera bientôt un homme marié. Le leader des Libertines et des Babyshambles a demandé la main de sa compagne de longue date, la Française Katia de Vidas, a confirmé un représentant du chanteur auprès du DailyMail.

Installé dans la campagne normande, le sulfureux rockeur, qui aurait troqué l’héroïne contre du camembert ces dernières années, a décidé de passer à la vitesse supérieure avec la fille du producteur Jean-Paul de Vidas avec qui il vit depuis 2013.

Un post Instagram sur lequel Katia De Vidas portait une bague ressemblant fortement à un bijou de fiançailles avait mis la puce à l’oreille de nombreux fans.

Un proche décrit Pete Doherty - par ailleurs père d'Astile né de sa relation avec Lisa Moorish et d'Aisling qu'il a eue avec le mannequin Lindi Hingston - « plus heureux que jamais ».

L’ex de Kate Moss a tout récemment révélé être sobre depuis deux ans. « Je suis en convalescence, je ne prends plus d'héroïne depuis deux ans et demi, ce qui est un gros problème pour moi et oui, je continue d'écrire de la musique, toujours en train d'écrire de la musique », a expliqué le musicien à la BBC.