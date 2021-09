Streaming : ces 5 films et séries à voir si vous avez aimé Squid Game

La série coréenne «Squid Game» fait en ce moment le bonheur des téléspectateurs. Pour ceux qui ont déjà avalé les 9 épisodes de la première saison, voici 5 films et séries dont l’univers est proche.

Battle Royale

Sortie en salles en novembre 2001, Battle Royale plante son décor au Japon, au début du 21e siècle. Alors que la délinquance et le chômage sont devenus hors de contrôle, le gouvernement a instauré une nouvelle loi baptisée Battle Royale. Celle-ci consiste à conduire une classe d’une trentaine de lycéens sur une île déserte sous escorte de l’armée pour participer à un jeu de massacre pendant 3 jours. Tous se voient fournir des vivres et une arme. Seul l’unique survivant sera autorisé à rentrer chez lui.

Hunger Games

En 2012, Jennifer Lawrence est révélée aux yeux du grand public grâce à Hunger Games – qui connaîtra trois suites – qui plonge les spectateurs dans une Amérique post-Apocalyptique où, chaque année, un garçon et une fille âgés entre 12 et 18 ans issus de chacun des 12 districts s’opposent dans une lutte à mort, dont un seul d’entre eux sortira vivant. L’événement est diffusé sur le territoire dirigé d’une main de fer par le Capitole et le président Snow.

Alice in Borderland

Lancée en décembre dernier sur Netflix, Alice in Borderland et ses 8 épisodes suit les aventures d’Asiru, un jeune tokyoïte qui mène une vie dissolue avec ses trois amis, Karube et Chota. Un jour, ils se retrouvent catapultés dans une ville de Tokyo désertée. Ravis dans un premier temps de cette liberté aussi soudaine qu’inattendue, leur route croise celle de Shibuki, une jeune femme qui leur apprend que, pour survivre dans ce monde alternatif, les trois amis vont devoir survivre à une série de jeux meurtriers aux règles bien précises.

Cercle

Sorti en 2015, le film Cercle – actuellement disponible sur Netflix – voit cinquante personnes sans lien direct se réveillant debout dans une mystérieuse pièce où ils sont disposés en cercle. S’ils sortent de leur propre espace, ils sont tués. Toutes les deux minutes, un décompte s’enclenche, et une personne est exécutée. Et évacuée. Au bout d’un moment, les cobayes comprennent qu’ils peuvent désigner la personne qui sera tuée par un vote. Mais que cette terrible machination ne s’arrêtera que lorsqu’il ne restera qu’un seul survivant.

Running Man

En 1987, Arnold Schwarzenegger tenait le rôle principal dans Running Man, un film adapté librement du livre éponyme de Richard Bachman – pseudonyme utilisé par Stephen King – publié en 1982. L’histoire se déroule dans une Amérique totalitaire au XXIe siècle où le pilote d’hélicoptère Ben Richards est arrêté pour avoir refusé de tirer sur une foule de manifestants. Il est alors enrôlé contre son gré dans l’émission The Running Man, un jeu télévisé ultra-populaire où un candidat doit survivre aux tueurs lancés à ses trousses.

À noter qu’un remake signé Edgar Wright (Baby Driver) pourrait prochainement voir le jour, rapportait le site américain Deadline en février dernier.