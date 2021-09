Chapelwaite : c'est quoi cette série d’épouvante avec Adrien Brody ?

Adaptation de la nouvelle de Stephen King «Celui qui garde le ver», la série «Chapelwaite» débarque le 27 octobre prochain, et s’apprête à donner de sérieux cauchemars aux téléspectateurs.

L’histoire de Chapelwaite, lancée aux États-Unis le 22 août dernier sur la plate-forme de streaming Epix et qui déboule désormais sur Amazon Prime, se déroule dans les années 1850, au moment où le capitaine Charles Boone (Adrien Brody) vient de perdre son épouse en mer. Lui et ses trois enfants décident d’emménager dans l’ancienne demeure familiale de la petite ville en apparence tranquille de Preacher’s Corners, dans le Maine. Cette maison ancestrale est l’œuvre de Silence Boone, qui l’a fait bâtir au 18e siècle. Sur place, Charles comprend rapidement que l’endroit est habité par des forces obscures qui frappent sa famille depuis des générations. Et qui menacent aujourd’hui sa propre existence, ainsi que celle de ses enfants.

Une fois n’est pas coutume, Chapelwaite parvient habilement à rendre justice à l’univers de Stephen king avec cette adaptation qui plonge les téléspectateurs dans une atmosphère sombre et étouffante. Le malaise est perceptible à chaque instant. La qualité de la production donne à chaque scène de massacres, de rites religieux sanglants, de tortures physiques, ou de phénomènes surnaturels, une dimension horrifique captivante. Adrien Brody, mais aussi Emily Hampshire – qui incarne Rebecca Morgan, une jeune femme qui aspire à devenir écrivain engagée comme gouvernante – sont irréprochables dans leurs interprétations.

Stephen King en personne n’a pas manqué d’exprimer sur Twitter tout le bien qu’il pensait de la série quelques jours après son lancement outre-Atlantique.

CHAPELWAITE (Epix): Excellent, creepy expansion of my story, "Jerusalem's Lot." I wrote it in college. Eight years or so later, I realized it was the prologue to the novel which became 'SALEM'S LOT.

— Stephen King (@StephenKing) August 25, 2021