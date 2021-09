Koh-Lanta, la Légende : Claude juge Sam «un peu en retrait»

Toujours aussi impressionnant dans ce «Koh-Lanta, la Légende», Claude Dartois a donné son avis sur le parcours de Sam Haliti dans cette édition All-star lors d’un entretien avec le journal Ouest-France.

Réunis dans l’équipe jaune des Lanta-Naï, après avoir débuté l’aventure dans l’équipe des hommes, Claude et Sam semblent avoir noué une alliance solide sur le camp. Le premier, comme à son habitude, confirme son statut d'aventurier hors-pairs, aussi bien dans les épreuves que dans l’élaboration des stratégies. Mais si le triple finaliste du jeu d'aventure de TF1 n’a jamais caché son affection pour le jeune aventurier de 20 ans - dont il assure avoir suivi le parcours lors de sa participation à l’édition de L’Île des Héros en 2019 - il aimerait voir Sam prendre plus d’assurance dans Koh-Lanta, la Légende.

«Il est comme un petit frère. Je suis là pour le protéger et pour essayer de l’emmener le plus loin possible. Mais, c’est vrai que je le trouve un peu en retrait sur ce Koh-Lanta. Il est moins punchy et il est plus dans la retenue, donc cela le met moins en valeur», commente-t-il dans Ouest-France.

«Coumba est une vraie aventurière»

Claude s’est également exprimé à propos de Coumba qui, comme les téléspectateurs ont pu le constater dans l’épisode 5, reste une de ses plus fidèles alliées. Et ce malgré la stratégie «100% féminine» qu’elle voulait mettre en place au début de l’aventure, mais qu’elle n’a pas assumé face à lui. Mais si elle était allée au bout de son idée, et avait réussi à le faire éliminer, Claude assure qu’il ne lui en aurait pas voulu.

«Coumba est une vraie aventurière et une fille que j’apprécie dans la vie de tous les jours. Elle a toujours le sourire. Elle ne se plaint jamais et prend soin des autres. Mais, c’est Koh-Lanta… Si elle avait voulu m’éliminer, je ne lui en aurais pas tenu rigueur. Quand on est éliminé, on ne peut s’en prendre qu’à soi. Cela signifie qu’on a mal joué», dit-il.