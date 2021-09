Koh-Lanta, la Légende : l'énorme mea culpa de Coumba vis-à-vis de Candice

Elle y pense encore. C’est sur son compte Instagram que Coumba a exprimé ses regrets concernant sa trahison envers Candice, éliminée lors du cinquième épisode de Koh-Lanta, la Légende.

Alors que Coumba était une des principales tenantes de la stratégie visant à unir les femmes – qui ont débuté l’aventure séparées des hommes – contre les aventuriers masculins, et notamment les plus forts comme Claude Dartois, elle a finalement renié sa stratégie face à ce dernier. En laissant Candice porter le chapeau. Clémence Castel ayant joué à la perfection son collier d’immunité, c’est donc Candice qui a été éliminée au terme d’un second tour de scrutin, avec la mauvaise surprise de découvrir que Coumba avait voté contre elle.

«Je n’avais pas du tout anticipé ce vote de Coumba contre moi», s’est-elle étonnée, manifestement amère. «Elle s'en sort tranquille alors que c'est elle qui a eu l'idée et peut-être que moi je suis dans la ligne de mire des garçons alors qu'à aucun moment j'ai dit que je voulais voir Claude partir», ajoute-t-elle. Une trahison largement commentée par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux au moment de la diffusion de l’émission.

Coumba exprime ses regrets

Et c’est aujourd’hui, sur Instagram, que Coumba est revenue sur ce moment qui lui a attiré les foudres des internautes.

«Candice, mon plus grand regret sur cette aventure. J’ai tellement honte de moi. Tu m’as fait confiance et je t’ai trahi. Tu comptais sur moi et je n’ai pas été à la hauteur. Cette aventure rend folle, fait perdre la lucidité et j’ai pas réfléchi», commence-t-elle. «Cela fait 4 mois que nous sommes rentrés de l’aventure et il n’y pas eu un jour où je n’ai pas regretté mon comportement vis à vis de toi. Je ne pourrai jamais rattraper ce que j’ai fait mais je ferai tout pour me faire pardonner et me racheter même si cela doit durer toute ma vie… J’ai été exécrable et pas correct envers toi et j’en suis désolé ma poupée. Je t’adore ma belle, tu es tellement extraordinaire. Pardonne moi», poursuit-elle.

Fidèle à elle-même, Candice a pris le soin de lui répondre avec bienveillance afin de ne pas l’accabler. «Tu es pardonné depuis bien longtemps ma Coumba... Merci pour tes mots», a-t-elle écrit. Une réaction respectueuse et honorable.