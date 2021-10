Franck Gastambide a révélé avoir été diagnostiqué HPI à l’âge de 40 ans

Franck Gastambide a révélé avoir été récemment diagnostiqué HPI, soit Haut Potentiel Intellectuel.

Le comédien et réalisateur a révélé à Quotidien qu'il avait été diagnostiqué dyslexique par erreur alors qu'il était en fait Haut Potentiel Intellectuel.

« Je ne le dis jamais parce que souvent HPI, ce n'est pas bien intégré, on pense que le mec se la raconte, comme s'il était un peu supérieur », a confié le créateur de la série Validé, dont la très attendue saison 2 arrive ce 11 octobre sur Canal+.

Franck Gastambide confie que cela ne lui donne pas «une intelligence supérieure». «Ça veut dire que je suis un peu hypersensible... et c'est plus une galère qu'autre chose quand même. », dit-il.

Franck Gastambide a ensuite raconté que c'est grâce à sa participation à Rendez-vous en terre inconnue, en 2019, qu'il s'était fait diagnostiquer.

«Pour la petite histoire, après avoir fait Rendez-vous en terre inconnue, des gens m'ont envoyé des messages pour me dire 'tu sais, les réactions que tu as eu à certains moments sont typiques des HPI, de la grande famille des HPI'. Donc je me suis fait diagnostiquer et je me suis rendu compte que j'avais ça», a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Ça m'a donné plein de réponses sur des excès de sensibilité que je peux avoir et plein de choses qui sont parfois difficiles à gérer pour moi, pour mon cerveau. Qui sont très simples pour vous, qui sont plus compliquées pour moi. Et inversement. Des fois, ça va plus vite dans ma tête pour certains trucs. Mais j'ai attendu 40 ans pour comprendre que j'avais ça».

La définition d’un Haut Potentiel Intellectuel (HPI) la plus courante parmi les professionnels est celle fondée sur le Quotient Intellectuel (QI), explique le magazine Psychologies. « Un individu est considéré surdoué, ou à HPI si son QI dépasse le chiffre de 130, après l’évaluation avec des tests psychométriques validés (le WISC ou la WAIS sont les seuls reconnus officiellement en France) ».