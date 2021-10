The Last Of Us sur HBO : date de sortie, casting, intrigue...Tout ce que l'on sait déjà

Adaptation du célèbre jeu vidéo éponyme sorti en juin 2013, «The Last of Us» est un des grands projets de séries de la chaîne américaine HBO. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos.

Le développement de la série a été confié au co-créateur du jeu lui-même, Neil Druckmann, ainsi qu’à Craig Manzin, dont le travail sur la mini-série Chernobyl a été largement salué par la critique et le public. Le budget alloué par la chaîne américaine HBO à The Last of Us serait très proche des sommes engagées pour Game of Thrones, ce qui atteste de l’ambition affichée pour cette adaptation qui comptera 10 épisodes.

En mars 2020, HBO annonçait officiellement le développement de la série sur Twitter avec un message laissant apparaître l’emblême des Fireflies, le principal antagoniste du jeu vidéo dont le slogan est : «Quand vous êtes perdus dans l’obscurité, cherchez la lumière ! (Look for the light, en VO)».

L’histoire de The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle ait ravagé la population mondiale, le 26 septembre 2013. Vingt ans plus tard, les survivants tentent de survivre dans un monde peuplé de personnes infectés, mais également de groupes plus ou moins organisés et mal intentionnés. Dans une zone militaire de la ville de Boston, Joel, un homme de 50 ans, est chargé d’escorter et protéger une adolescente prénommée Ellie, qui pourrait être la clef pour sauver l’humanité.

Quand sera-t-elle diffusée ?

La production de The Last of Us a débuté en juillet 2021, si on en croit le message Instagram posté par l’acteur Gabriel Luna. Avec un tournage qui doit prendre fin au début du mois de juin 2022, mais qui devrait se terminer plus tôt selon toutes vraisemblances. Selon Neil Druckmann, qui a récemment posté la première photo de tournage de la série, celui-ci avance à grand pas.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! !"





The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!





Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

À l’heure actuelle, si on prend en compte le temps du tournage, et du montage qui sera nécessaire ensuite, il semble peu probable que la série ne soit lancée avant le mois de décembre 2022, voir janvier 2023. Cependant, de nombreux fans se mettent déjà à imaginer une mise en ligne du premier épisode le dimanche 25 septembre 2022, soit la veille du Last of Us Day, correspondant à la date du jour de l’épidémie dans le jeu. On peut toujours rêver !

Qui sera au casting de la saison 1 ?

La totalité du casting de The Last of Us continue d’être dévoilée au fur et à mesure des semaines qui passent. Mais on sait déjà que Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos, Game of Thrones) incarnera Joel à l’écran. Et donnera la réplique à Bella Ramsey (Game of Thrones) qui prêtera ses traits au personnage d’Ellie. Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D) interprètera le rôle de Tommy, le frère de Joel.

La comédienne Merle Dandridge, qui double le personnage de Marlene – la cheffe de la milice rebelle des Fireflies – dans le jeu vidéo, reprendra son rôle dans la série (youpi). Nico Parker jouera la fille de Joel, Sarah. Anna Torv, Jeffrey Pierce (qui prête sa voix à Tommy dans le jeu vidéo, mais pas dans la série donc), Murray Bartlett, et Con O’Neill seront également présents au générique.

A quoi s’attendre dans la saison 1 ?

La première saison de The Last of Us devrait reprendre, en grande partie, la trame narrative du premier jeu. Mais aussi certaines parties du deuxième opus sorti en juin 2020 sur PS4, rapportait le site américain The Hollywood Reporter lors de l’annonce officielle du projet d’adaptation en série télévisée. En mars 2021, Neil Druckmann s’est montré plus précis sur la manière dont cette adaptation restera fidèle, ou non, au jeu vidéo, lors d'un entretien avec le site IGN.

« Nous avons discuté en long et en travers sur le fait que la saison 1 de la série adaptera le premier jeu. (…) Certaines choses sont proches. C'est drôle de voir mes dialogues du jeu dans les scénarios HBO. Et parfois elles divergent grandement pour un meilleur effet, parce que nous avons affaire à un media différent. (…) Par exemple, dans le jeu, il y a tellement d'action qu'il faut apprendre les mécaniques du jeu aux joueurs. Il faut plus de violence et de spectacle jusqu'à un certain point, que ce dont vous avez besoin à la télé, parce que vous n'avez pas besoin d'apprendre aux gens à utiliser une arme. C'est quelque chose de très différent, HBO a bien fait de nous éloigner de l'action hardcore pour nous concentrer plus sur le drame avec les personnages. Certains de mes épisodes favoris pour le moment diffèrent grandement de l'histoire, et je suis impatient que les gens puissent les voir», déclare-t-il.