Squid Game : son numéro de téléphone apparaît dans la série, il reçoit des milliers d’appels par jour

Un Coréen, qui possède le même numéro de téléphone que celui apparaissant dans la série à succès de Netflix, «Squid Game» (en français, «le Jeu du calmar»), explique vivre un véritable calvaire depuis qu’il reçoit 4.000 appels téléphoniques et SMS chaque jour de fans qui réclament jouer au jeu macabre.

Pour rappel, dans le programme imaginé par Dong-huyk-Hwang, les futurs participants au «Squid Game», tous frappés d’une grande pauvreté, reçoivent une carte de visite sur laquelle est inscrit ledit numéro les invitant à s’inscrire au jeu. Au bout de six épreuves, à l’issue desquelles les perdants sont tués, le vainqueur final remporte la somme de 45,6 milliards de wons, soit environ 33 millions d’euros.

Sous couvert d’anonymat, le quadragénaire importuné, originaire de la province de Gyeonggi (nord de la Corée du sud), rapporte qu’il lui est impossible de changer de ligne puisqu’il utilise celle-ci dans le cadre de son activité professionnelle depuis dix ans. Pas de quoi pour autant décourager le chef honoraire du Parti national révolutionnaire de Corée du Sud, Huh Kyung-young, candidat à la présidentielle sud-coréenne, qui a proposé pas moins de 100 millions de wons pour racheter le numéro.

Sensible à la mésaventure endurée par cet homme, désormais contraint de dormir à l’aide de somnifères, Cyron Pictures, la société de production de la série, a rédigé un communiqué officiel conjointement avec Netflix.

«Netflix, ainsi que la société de production de Squid Game, Cyron Pictures, ont pris connaissance du problème et travaillent actuellement à sa résolution. Nous avons d’ores et déjà eu des discussions téléphoniques et organisé des réunions en présence du titulaire du numéro et de la société de production pour trouver une solution au problème», expliquent-ils.