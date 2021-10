Wonderman : la série sur Bernard Tapie avec Laurent Lafitte bientôt en tournage

Bernard Tapie s’est éteint ce dimanche 3 octobre. Alors qu’il avait fait savoir qu'il désapprouvait le projet, le tournage d’une série biographique avec Laurent Lafitte pour l’interpréter est maintenu en 2022, annonce Le Parisien.

Intitulée « Wonderman » cette série reviendra, en six épisodes de 45 minutes chacun, sur le destin exceptionnel de l’homme d’affaires. C’est le comédien Laurent Lafitte qui aura la charge d’incarner Tapie, qui « de chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, a tout connu. À travers ses réussites comme ses échecs, Wonderman retrace le destin romanesque d’une personnalité publique hors du commun », annonce le synopsis.

Cette série Netflix réalisée par Tristan Séguéla avait provoqué le courroux de Bernard Tapie. «J’étais contre. C’est le fils d’un copain. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien. Il y a des choses qu’on ne fait pas. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose, mais emprunter mon nom, c’est un peu lourd», avait-il confié en juin dernier à Var-Matin.

Plusieurs saisons à venir ?

Wonderman abordera d’abord les jeunes années de Bernard Tapie et ouvrira peut-être la voie à d’autres saisons. « Compte tenu de la vie du personnage principal, on se dit que ça pourrait continuer. Maintenant, on a fait en sorte que la série se suffise à elle-même. Les deux sont possibles », avait déclaré pour Première Tristan Séguéla et le co-créateur Olivier Demangel.

« On parlera dans la série de l'enregistrement de son disque. On racontera son aventure dans la chanson, comment il s'est donné les moyens de ses ambitions. C'était alors un petit gars venu de la banlieue nord, très ambitieux et du coup très attachant. Il avait beaucoup d'armes pour lui, une gouaille incroyable, une capacité hors norme à s'engager sur dix projets en même temps... Et on l'amènera jusqu'au début des années 1990 », avaient-il aussi détaillé, confiant que le principal intéressé n’était pas du tout impliqué dans le projet.

«On n'a pas cherché à avoir son aval ou son avis. Il n'a pas été du coup impliqué dans l'écriture ni dans les scripts. J'ai tenu à ce qu'on garde une indépendance absolue. Son implication serait incompatible avec la part de fiction qu'on veut mettre dans la série. Mais il n'a pas cherché à l'empêcher non plus. Il a pris acte et c'est tout», avait conclu le scénariste.

Le choix de Laurent Lafitte pour incarner l’homme d’affaires date de 2012, avait aussi expliqué Tristan Séguéla. « On se disait tous les deux (avec Olivier Demangel, ndlr) qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment. […] Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire ! Alors on s'est tapé dans la main. On a gardé en tête cette envie de retravailler ensemble. Entre-temps, avec Olivier Demangel et Bruno Nahon, on a travaillé sur un autre projet et c'est là que l'on a parlé concrètement de faire une série autour de Bernard Tapie ».

Pour l’heure, la date de diffusion de Wonderman n’a pas été annoncée par Netflix.