House of the Dragon : découvrez le premier trailer du très attendu spin-off de Game of Thrones

Ce mardi 5 octobre, HBO a dévoilé les premières images du spin-off de Game of Thrones, qui fera la part belle aux Targaryen ainsi qu’aux dragons.

House of the Dragon est basée sur le roman « Feu et Sang » de George R.R. Martin, et suit les événements qui ont mené à une guerre civile appelée « La Danse des Dragons », qui précipitera la chute de la Maison Targaryen.

House of The Dragon débute son récit 200 ans avant leur chute du trône, soit en plein cœur du règne de Viserys I Targaryen, qui est alors le 5e souverain de la famille depuis la Conquête de Westeros par Aegon le Conquérant. Il est le dernier Targaryen à avoir monté Balerion, l’imposant dragon utilisé par son ancêtre pour unir les Sept Royaumes.

A noter que ni David Bienoff, ni Dan B. Weiss - les showrunners de Game of Thrones - ni George R.R. Martin, ne sont impliqués dans le scénario. La série est écrite et pilotée par le co-créateur de Colony, Ryan Condal. La réalisation du pilote a quant à elle été confiée à Miguel Sapochnik, qui avait marqué les esprits des fans de GOT en mettant notamment en scène la fameuse Bataille des Bâtards.

Côté casting, Paddy Considine se glisse dans la peau de Viserys Ier Targaryen, Olivia Cooke (Bates Motel) dans celle d'Alicent Hightower, Matt Smith (Doctor Who) dans celle de Daemon Targaryen, et Emma D’Arcy (Hanna) dans celle de Rhaenyra Targaryen.

HBO annonce que les épisodes de House of the Dragon seront dévoilés en 2022 sur HBO Max.

A noter que d’autres projets de spin-offs de Game of Thrones sont également en préparation chez HBO, notamment une adaptation de Tales of Dunk and Egg.