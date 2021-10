Germinal : la date de diffusion de la série dévoilée

La série Germinal, adaptée du fameux roman d’Emile Zola, sera diffusée à partir du 27 octobre.

Présentée en avant-première dans le cadre du festival Séries Mania où elle a obtenu le prix du public, et déjà disponible sur la plate-forme Salto, cette fiction en 6 épisodes réunit au casting une brochettes de comédiens bien connus du public, Alix Poisson (La Maheude), Guillaume de Tonquédec (Philippe Hennebeau), Thierry Godard (Maheu), Natacha Lindinger (Mme Hennebeau), et Sami Bouajila (Victor Deneulin), mais aussi des talents en devenir comme Louis Peres (Étienne Lantier), Rose-Marie Perreault (Catherine Maheu) et Jonas Bloquet (Antoine Chaval).

Ecrite par Julien Lilti (Hippocrate) et réalisée par David Hourrègue (Skam), Germinal suit, comme dans le roman, Etienne Lantier, un jeune homme embauché aux mines de Montsou. Là-bas, il rencontre les Maheu et tombe amoureux de leur fille Catherine, malheureusement courtisée par Chaval, un ouvrier brutal. Quand la Compagnie des Mines baisse les salaires, Etienne, révolté par la misère, s’insurge. Rêvant de justice, il pousse à la grève. Les semaines s’écoulent, les grévistes affamés luttent, mais victimes d'une répression violente, se résignent à travailler...

«Pour France Télévisions, une de nos missions de service public à travers la fiction, est d’être ‘des passeurs d’Histoire(s)’ et être au plus près des attentes de nos publics dans leur pluralité et leur diversité, explique Nathalie Biancolli, Direction de la fiction internationale de France Télévisions. A travers cette adaptation écrite, réalisée et jouée par des jeunes talents, nous souhaitons aborder ce genre et le revisiter d’une façon différente et moderne. La lutte qui est au cœur même du récit de Zola dans 'Germinal' résonne actuellement de façon très forte en France et dans le monde ».