HBO Max dévoile le calendrier de son déploiement en Europe

Les dirigeants de HBO Max ont annoncé ce mardi le déploiement de la plate-forme américaine dès fin octobre en Europe, où elle sera disponible dans 27 territoires d’ici à 2022.

Actuellement, HBO Max est disponible aux États-Unis et dans 39 territoires d'Amérique latine et des Caraïbes. Le service arrivera en Europe d’abord en Suède, au Danemark, en Norvège, en Finlande, en Espagne et en Andorre à partir de ce 26 octobre.

L'année prochaine, 14 nouveaux marchés européens recevront eux aussi le service de streaming de Warner Bros, dont le Portugal et des territoires d'Europe centrale et orientale, tels que la République tchèque, la Hongrie et la Pologne.

Son arrivée au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en France pourrait en revanche prendre encore quelques années, car HBO a un accord de licence avec le géant européen de la télévision payante Sky, propriété de Comcast, qui expire en 2025. Ainsi OCS reste donc pour l’heure le diffuseur exclusif des contenus HBO en France.

A noter que dans les pays où il arrive, HBO Max rendra les films de Warner Bros. disponibles sur la plate-forme 45 jours seulement après leur sortie en salles.

En termes de prix d'abonnement, HBO Max a déclaré que le nouvel abonnement annuel, qui offrira un accès de 12 mois pour le prix de huit, reviendrait par exemple à environ 5,99 € par mois en Espagne et en Finlande.