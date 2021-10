House of the Dragon : ce qu'il faut retenir de la bande-annonce

La mise en ligne du premier teaser de «House of the Dragon» offre des images inédites du prequel de «Game of Thrones», attendu dans le courant de l’année 2022. Que nous avons pris le temps de décrypter.

Une fois l’émotion de retrouver Westeros et l’ambiance si particulière de la série originale passée, il semblait tout à fait à propos de se pencher sur les informations contenues dans ce trailer. À commencer par la voix-off, qui n’est autre que celle du comédien Matt Smith, qui incarnera le rôle du prince Deamon Targaryen, l’oncle de la princesse Rhanyera Targaryen.

«Les Dieux, les rois, le feu et le sang. Les rêves n’ont pas fait de nous des rois. Ce sont les dragons», entend-on. Ce qui est un formidable rappel du contexte dans lequel débutera House of the Dragon, soit 200 ans avant la chute du Trône de Fer. Au moment où les Targaryen règne en maître sur Westeros grâce – on l’aura compris – à la quinzaine de dragons sur lesquels ils ont le contrôle. La famille est alors au sommet de son pouvoir. Un édifice en apparence solide, qui s’apprête pourtant à s’effondrer sous le règne de Viserys 1er.

Lutte pour le trône, encore et toujours

La princesse Rhanyera Targaryen est l’aînée, et la seule survivante, de l’union du roi Viserys Ier et Aemma Arryn. Incapable d’avoir un fils, le souverain nomme sa fille comme héritière. Une décision loin de faire l’unanimité dans le royaume. Après la mort de sa première épouse, Viserys se marie avec Alicent Hightower, dont le père, Otto Hightower n’est autre que la Main du Roi. Elle lui donnera un fils, Aegon II Targaryen.

À la mort du roi, une guerre de succession sanglante, baptisée La Danse des Dragons, s’engage entre les partisans de la princesse Rhanyera – qui épousera son oncle en secondes noces, et dont elle aura deux fils, Aegon III et Viserys II – et ceux de son demi-frère. C’est cette histoire qui devrait se trouver au cœur de l’intrigue de House of the Dragon.

Dans le trailer, on peut apercevoir la princesse Rhanyera quand elle est encore une jeune fille.

© HBO

On aperçoit également le roi Viserys 1er tenant dans sa main une épée probablement forgée en acier Valyrien, assis sur le trône de fer.

© HBO

Le roi Viserys 1er est également le dernier Targaryen à être monté sur Balerion, surnommé la Terreur Noire, et dont les flammes ont servi à forger le trône de fer. Et dont la puissance a permis à la famille Targaryen de conquérir Westeros pendant la guerre d’unification des Sept Couronnes. C’est très probablement son crâne qui apparaît dans les premières secondes du trailer.

© HBO

Lord Corlys Velaryon fait également une apparition remarquée dans le trailer. Surnommé le Serpent de Mer, il est marié à la princesse Rhaenys Targaryen et dirige la puissante flotte de la famille Targaryen. La maison Velaryon est une des plus puissantes de Westeros à cette époque, et va choisir de se ranger du côté de la princesse Rhanyera et Daemon Targaryen. Son fils, Laenor Targaryen, réputé pour ne pas s’intéresser aux femmes, finira par épouser la princesse Rhanyera. C’est lui qui apparaît, derrière son père, sur cette image.

© HBO

On peut également apercevoir la première image de Mysaria, la maîtresse du prince Daemon Targaryen qui deviendra la maîtresse des chuchoteurs officieuse de Rhanyera pendant la Danse des Dragons.

© HBO

Détail surprenant, et qui demande confirmation, mais le trailer montre Alicent Hightower marcher de manière précipitée avec une dague en acier valyrien entre les mains. La même qui sera utilisée par Arya Stark pour tuer le roi de la nuit dans Game of Thrones ?

© HBO

Dans les autres images dévoilées par le trailer, on peut voir des combats d’épée, des chevaliers s’affronter lors d’un tournoi, la tenue d’un banquet, la plage de Peyredragon, ou encore un plan majestueux de la salle du trône de fer avec ses épées forgées. On a déjà hâte de découvrir les prochaines séquences pour en apprendre plus sur ce spin-off qui s’annonce épique.