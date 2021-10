Sex and the City : une vidéo et une date pour la suite «And Just Like That...»

La plate-forme américaine HBO Max a dévoilé ce mardi une vidéo ainsi que la date de diffusion du revival de «Sex and The City» intitulé «And Just Like That...».

Les fans de la série culte, impatients de découvrir cette suite inattendue, ont ainsi pu voir les actrices Kristin Davis, Cynthia Nixon et Sarah Jessica Parker alias Charlotte, Miranda et Carrie, en plein tournage à Manhattan.

Sarah Jessica Parker annonce que cette suite, qui comprend pour l’heure dix épisodes, débarquera en décembre prochain, sur HBO Max aux Etats-Unis (et probablement sur OCS en France).

Parmi les autres acteurs recrutés pour cette suite figurent Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, ou encore Chris Noth, ainsi que le regretté Willie Garson.

Diffusée entre 1998 et 2004, Sex And The City qui a connu aussi deux déclinaisons en films, suivait la vie sentimentale de quatre amies new-yorkaises. La création de Darren Star comptait à l’époque la participation de l’actrice Kim Cattrall qui, en froid avec Sarah Jessica Parker, n’a pas souhaité faire partie du revival.