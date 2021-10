Koh-Lanta : une ex-aventurière dénonce le côté «manipulateur» de Claude (VIDEO)

Candidate de «Koh-Lanta : L’île des Héros» en 2018, Charlotte a dénoncé les manipulations de Claude pendant le jeu d’aventure de TF1 sur le plateau de «Touche pas à mon poste».

Le lendemain de la diffusion de l’épisode 6 de Koh-Lanta, la Légende, où Claude a choqué de nombreux téléspectateurs en se montrant particulièrement désagréable avec un autre candidat lors de l’épreuve de la construction du radeau, Cyril Hanouna a invité la jeune femme qui a côtoyé l’aventurier lors de sa participation à l’édition de 2018. Et avec lequel elle ne s’était pas entendue. Si elle ne remet pas en question ses qualités de sportif dans les épreuves, Charlotte a ouvertement parlé de son côté arrogant et manipulateur.

«Quand on parle de Claude, c'est sur les épreuves. Il est très fort. Oui, ça, on ne peut pas lui enlever. C'est comme quand on dit qu'il faut séparer l'artiste de l'humain. Là c'est un peu pareil. On sépare le performer de l'humain. Toutes ces images sur les performances de Claude. Ok, stop. Claude c'est un champion, très fort en épreuves. À côté de ça, il y a l'humain, il y a la personne qu'il est et oui c'est un manipulateur, c'est un fin stratège. C'est quelqu'un qui peut être arrogant. Et lors de ma saison, il l'a été mais on ne l'a pas forcément vu. On a vu le Claude lisse, le Claude très fort. En 2010, il était déjà comme ça donc je ne comprends pas pourquoi les gens sont étonnés de ça», explique-t-elle.

Charlotte va même plus loin en accusant Claude – qui est un des candidats préférés de l’histoire du jeu d’aventure de TF1 – de l’avoir attaqué sur son physique devant les autres aventuriers. «Il m'a rabaissée, déjà en tant que femme, que ce soit physiquement, sur mon corps, à me dire ‘mais t'es pas sportive toi, mais je ne comprends pas, tes cuisses’… il y a des blagues, et il y a rabaisser la femme en tant que telle devant tout le monde et rigoler. Et même lorsque j'étais plus dans le jeu, ça rigolait encore sur ça, sur le corps», lâche-t-elle sur le plateau de Touche pas à mon poste à la surprise générale. Des accusations graves auxquelles Claude n’a pas encore réagit.