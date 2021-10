«Le bonheur à l'école» : un documentaire sur les méthodes éducatives alternatives à voir sur myCANAL le 27 octobre

L’école de demain est déjà en marche. Dans le documentaire «Le bonheur à l’école», à découvrir le mercredi 27 octobre à 21h sur la chaîne Canal+ Docs (et disponible sur myCANAL), le réalisateur Martin Meissonnier part à la rencontre de celles et ceux qui cherchent à réinventer la transmission du savoir à l’ère du numérique.

À l’heure où le numérique bouleverse le monde, l’école se doit de répondre aux nouveaux besoins des élèves et aux défis auxquels ils vont devoir faire face. Qu’ils soient économiques, sociaux, ou environnementaux. Plutôt que de dresser la liste des potentiels dysfonctionnements du système éducatif actuel, le documentaire «Le bonheur à l’école» est parti aux quatre coins du monde pour rendre compte des nombreux projets qui y sont menés afin d’adapter l’école aux évolutions technologiques, et ainsi impliquer les élèves dans leur éducation à travers des outils pédagogiques plus stimulants. Mais aussi en redonnant une place de choix aux travaux manuels, à la créativité, et à la prise d’initiative.

Au-delà du documentaire, Martin Meissonnier souhaite créer dans la foulée une plate-forme en libre accès – un projet qui fait appel à un financement collectif – où les enseignants, les parents et les élèves seront en mesure de faire des propositions, de partager leurs expériences et/ou leurs idées, et de dialoguer afin de continuer à maintenir l’école en mouvement avec son temps.

L’objectif est multiple, à commencer par freiner le décrochage scolaire, mais aussi combattre l’addiction aux écrans en inculquant les bonnes pratiques du numérique à l’école, lutter contre le harcèlement scolaire, et remettre le plaisir d’apprendre au cœur de l’enseignement. Des résultats qui peuvent être obtenus en permettant aux enfants d’être les acteurs du système éducatif.

