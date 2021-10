Danse avec les Stars : «clouée au lit» à cause du Covid, Karine Ferri sera encore absente ce vendredi

Le vendredi 30 septembre dernier, Karine Ferri n'était pas présente dans Le Debrief de Danse avec les stars. Le magazine Public affirme ce vendredi 8 octobre que l'ancienne candidate du Bachelor était clouée au lit à cause du Covid-19.

« Ma copine Karine est un petit peu malade cette semaine, elle sera de retour la semaine prochaine bien sûr. Je lui fais plein de bisous. Vous allez devoir me supporter encore un petit moment», avait expliqué à l'antenne Camille Combal, contraint de jouer les prolongations en présentant lui-même l’after qu'est censée assurer sa consoeur. Le magazine Public explique que bien qu’ayant reçu ses deux doses de vaccin, l’animatrice a en fait contracté le Covid-19, tout comme son mari, Yoann Gourcuff.

Le footballeur aurait souffert de symptômes légers, mais Karine Ferri aurait quant à elle été un temps dans « l'incapacité totale de quitter son lit », selon Public. Devant son taux de saturation en oxygène trop bas, ses médecins lui auraient même conseillé de se rendre aux urgences afin d'éviter des complications respiratoires. Quelques heures plus tard heureusement, ses constantes auraient été meilleures et lui auraient permis de regagner son domicile. Toutefois elle serait aujourd’hui encore très fatiguée, pouvant peut-être souffrir d’un Covid long.

Encore absente cette semaine

Ce vendredi 8 octobre 2021, Karine Ferri donne justement de ses nouvelles, sur Instagram. En légende, l'animatrice confirme qu'elle ne sera en effet une fois de plus pas aux commandes de Danse avec les stars, la suite, ce vendredi 8 octobre.

«Certains l'ont deviné, j'ai attrapé ce fichu virus. Je suis donc chez moi à l'isolement, mais je vais enfin 'mieux'. Les plateaux me manquent, les balades en forêt avec ma famille et mes chiens et les marches sur le sable me manquent aussi... Je suis également déçue d'avoir à annuler les séances de dédicaces de mon livre, alors qu'il vient tout juste de sortir. Je me réjouissais tellement de venir à votre rencontre. Mais voilà, il faut attendre encore quelques jours....», a poursuivi la Karine Ferri, qui vient de publier une Une vie en équilibre aux éditions Robert Laffont.