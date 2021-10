Koh-Lanta : Alexia Laroche-Joubert réagit après les rumeurs de «pacte financier» entre candidats

Mohammed, un ancien aventurier de Koh-Lanta, a affirmé sur le plateau de TPMP avoir conclu un pacte financier lors de l’édition 2005 de Koh-Lanta, qui avait été remportée par Clémence Castel.

Contactée par Puremedias, Alexia Laroche-Joubert, présidente d’Adventure Line Productions (ALP), a assuré avoir appris l’existence de ce «pacte» en regardant la télévision.

« Je trouve cela dommage et triste si c’est vrai », a-t-elle déclaré, ajoutant que le règlement interdisait de tels arrangements. « On les met aussi en garde contre le fait que certaines promesses faites durant le jeu peuvent ne pas être honorées après », dit-elle aussi. Certaines précautions seraient mêmes prises dans le but de les empêcher, comme le fait de préserver l’anonymat des participants jusqu’au départ, explique-t-elle.

Laurent Maistret a lui aussi réagi sur le sujet de ces éventuels pactes financiers, d’autant que certains le soupçonnent de former une alliance de cette nature avec Claude et Phil dans l’actuelle saison, Koh-Lanta, la Légende. « #tpmp Rumeur complètement fausse du soit disant pacte financier avec Claude et Phil. Je trouve ça dommage toutes ces fausses rumeurs lancées par des anciens aventuriers frustrés de ne pas être dans cette édition », écrit-il dans un message posté sur Twitter.

#tpmp Rumeur complètement fausse du soit disant pacte financier avec Claude et Phil. Je trouve ça dommage toutes ces fausses rumeurs lancées par des anciens aventuriers frustrés de ne pas etre dans cette édition. — Laurent Maistret (@Laurentmaistret) October 7, 2021

C’est Mohammed qui, ce mercredi 6 octobre, avait mis le feu aux poudres. Invité sur le plateau de TPMP, l’ancien aventurier de l’édition 2005 de Koh-Lanta avait réagi aux rumeurs d’un accord entre quatre aventuriers, dont Claude et Coumba, pour se partager les gains si l’un d’entre eux remportait Koh-Lanta, la Légende. Il a déclaré que de tels pactes étaient possibles et qu’il en avait lui-même bénéficié en 2005 lors de la victoire de Clémence Castel.

« On l’a fait avec Clémence et avec Coumba. On savait qu’on allait arriver à plusieurs en finale et on ne voulait pas qu’il y en ait qu’un qui prenne le gain, du coup on l’a partagé à cinq. On a partagé 110.000 euros. Je ne suis pas sûr que la production le savait donc ils l’apprennent ce soir. Je n’ai rien à cacher », avait-il affirmé.