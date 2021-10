Parallèles : découvrez le casting et les images inédites de la première série française de Disney+

Disney+ vient de dévoiler le casting et les premières images de Parallèles, sa série française originale Disney+ qui sera diffusée en 2022 en France et dans le monde.

Créée par Quoc Dang Tran (Marianne, Dix pour cent, Nox), co-écrite par Anastasia Heinzl (Au-delà des apparences) et réalisée par Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Saurel, cette série fantastique Disney+ Original, «pleine de suspense, de mystère et d’aventures», raconte en 6 épisodes de 40 minutes l’histoire de quatre amis – Bilal, Romane, Samuel et Victor, dont les vies se retrouvent bouleversées lorsqu’un mystérieux événement va les séparer et les propulser dans des dimensions parallèles. Ils vont dès lors tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s’est passé et tenter de revenir en arrière, dans leur monde «d'avant».

«Nous avions à coeur de raconter une histoire fantastique à hauteur d'adolescents, à l'âge où on quitte l'innocence et où les liens de l'amitié sont indéfectibles, déclare le créateur et coproducteur de la série, Quoc Dang Tran (Nox, Dix pour cent, Marianne). Les effets spéciaux et le spectaculaire nous importaient moins que les émotions et l'intime - nous avons été parfaitement entendus par les équipes Disney qui nous ont accompagnés tout au long du projet avec enthousiasme».

Thomas Chomel (Clem), Omar Mebrouk (HPI), Jules Houplain (Cassandre), Jade Pedri (Ils étaient dix), Naidra Ayadi (Polisse), Guillaume Labbé (Je te promets), Gil Alma (César Wagner), Elise Diamant (Mensonges), Dimitri Storoge (Les Lyonnais), Agnès Miguras (ASKIP), Maxime Bergeron (Les Fantasmes), Victoria Eber (Au-delà des apparences), et Timoté Rigault (Sam) figurent au casting.