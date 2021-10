Peaky Blinders : le film final ne sera pas en tournage avant 2023

Alors que la sixième et dernière saison de «Peaky Blinders» est attendue au printemps 2022, Steven Knight, le créateur de la série, a révélé que le long métrage qui clôturera l’histoire des gangsters de Birmingham, débutera son tournage en 2023.

Présent lors d'une conférence au BFI London Film Festival, Steven Knight a confirmé que le tournage de la saison 6 de Peaky Blinders était terminé, et que le montage touchait à sa fin. Cette ultime saison sera à suivre sur Arte en France au printemps 2022. Le créateur de la série en a profité pour donner des nouvelles du projet de film qui viendra mettre un point final aux aventures de la famille Shelby.

«Je vais écrire le long métrage qui se déroulera et sera tourné à Birmingham. Et ce sera probablement la fin de la route pour Peaky Blinders tel que nous le connaissons. La production de ce long métrage ne commencera qu'en 2023», a-t-il confié au site américain Variety. Steven Knight a également abordé la question des séries dérivées de l’univers de Peaky Blinders susceptibles de voir le jour dans un avenir plus ou moins proche.

Steven Knight affirme ne pas souhaiter s’occuper personnellement de la supervision de ces fictions – qu’il préfère ne pas qualifier de spin-offs – et qu’il préfère «passer le relais» à d’autres pour les porter à l’écran. Pour le moment, aucun projet concret n’a été évoqué concernant la prolongation de l’univers de Peaky Blinders.