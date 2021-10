Scenes from a marriage : l’intégrale de la mini-série adaptée de Bergman désormais disponible

Ce lundi 11 octobre, OCS dévoile en US+24 le cinquième et dernier épisode de l’épatante série d’HBO, Scenes from a marriage.

Cette mini-série a été développée, écrite et réalisée par Hagai Levi (In Treatment, Our Boys et The Affair) d’après la série suédoise culte d'Ingmar Bergman, réalisée en 1973 avant de devenir un film l’année suivante.

Liv Ullmann et Erland Josephson y campaient un couple en crise après dix ans de mariage. Dans la version américaine de 2021, ce sont Jessica Chastain (Zero Dark Thirty) et Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis, Star Wars, Dune) qui y tiennent les rôles principaux.

Un duo étincelant qui se retrouve sept ans après le magistral film A most violent year, et dont la complicité nourrie depuis les bancs de la Julliard School - palpable jusqu'à l'ambiguïté lors de leur passage sur le tapis rouge de la dernière Mostra (rappelons qu'ils sont tous les deux mariés chacun de leur côté à la ville) - transparaît à l’écran.

I wish I had words for this but I really do not pic.twitter.com/xJVzOJJCeh — Christina Newland (@christinalefou) September 4, 2021

Inversion des rôles

Scenes from a marriage plonge au cœur d’un couple qui se fissure et au sein duquel vont se disputer des sentiments d’amour, d’amitié, de colère, de jalousie, de haine et de désir.

Quand Hagai Levi a accepté d’adapter Bergman - à la demande de Daniel Bergman, le fils du réalisateur qui est crédité comme producteur sur la série – il a cependant décidé d’inverser le rapport de force entre l’homme et la femme.

Mira (Jessica Chastain) est ici, avant d’être une mère, une cadre sup dans la tech ambitieuse, prête à tout pour sa brillante carrière. Jonathan (Oscar Isaac) est un intellectuel, un professeur de philo mais aussi un papa poule qui aime à s’occuper de leur fille. Il accepte que son épouse le laisse gérer les tâches ménagères et gagne plus que lui.

Pour aller encore plus loin, contrairement à la version originale, c’est ici la femme qui, après avoir rencontré un autre homme, décide de divorcer, laissant derrière elle son ancien compagnon dans un triste état. Mais la souffrance ne l'épargnera pas non plus...