Validé : le 1er épisode de la saison 2 en clair sur Canal +

Un cadeau pour tous les téléspectateurs. Alors que la série événement de Canal +, Validé, revient pour une deuxième saison très attendue, la chaîne a décidé de faire en sorte que tout le monde puisse en profiter.

Ainsi, le premier épisode diffusé ce 11 octobre à 21h15 sera disponible en clair. Une décision qui a été prise suite à un coup de téléphone de Cyril Hanouna à Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes et des programmes de Canal +, le tout en direct sur «Touche pas à mon poste».

Bon bah, rendez-vous à 21h15 pour le 1er épisode de #Validé, en clair https://t.co/8OdsVUBwWV — CANAL+ (@canalplus) October 11, 2021

«Vire-moi ce cryptage», lance non sans humour l'animateur de C8 à son interlocuteur. Lequel finit par céder en déclarant : «c'est dealé», sous les applaudissements des personnes présentes sur le plateau. Rapidement, Canal + a confirmé l'information sur Twitter : «Bon bah, rendez-vous à 21h15 pour le 1er épisode de Validé, en clair».

Tout le plateau s'est alors mis à scander «le patron, le patron», pour remercier Gérald-Brice Viret. Franck Gastambide, créateur de la série, avait visiblement l'air ravi. De quoi promettre le meilleur démarrage possible à la deuxième saison de Validé. De plus, pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de regarder l'intégralité de la première saison sur myCanal.