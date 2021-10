Validé : une saison 3 est-elle prévue ?

Alors que la saison 2 de «Validé» débarque aujourd’hui sur Canal+ et myCANAL, la question de la suite brûle déjà les lèvres de tous les fans. Et Franck Gastambide, le créateur de la série, a déjà donné des éléments de réponse.

En pleine promotion de cette saison 2 qui suivra, cette fois, le parcours d’une jeune rappeuse prénommée Sarah dans le monde sans pitié du rap français, Franck Gastambide a été harcelé de questions sur la suite de Validé, une des séries les plus populaires du moment, et dont la saison 1 a comptabilisé plus de 35 millions de vues.

Le créateur de la série n’exclut évidemment pas la possibilité de réaliser, à l’avenir, une saison 3. Mais il veut s’assurer d’avoir la bonne idée avant de se lancer. «On a envie de faire une saison 3 mais il faut qu'elle tabasse et pour ça il faut prendre le temps. On reviendra quand on sera sûr de créer l'événement. Il y aura une saison 3 quand on sera sûr d'avoir l'idée qui tue», a-t-il confié dans la Boîte à questions de Canal+.

Franck Gastambide a également affirmé, sur le plateau d’On est en direct, être «en pleine réflexion» à propos de la saison 3 de Validé. Toutefois, il souhaite également pouvoir se consacrer à ses autres projets. Ce que le développement de la série ne lui permet pas de faire. «Maxime Saada (président du directoire de Canal+, ndlr) en a très envie et on en a tous très envie. C'est juste que je découvre que travailler sur une série c'est extrêmement vampirisant, ça fait 3 ans que je consacre ma vie à ce projet, que je ne peux pas trop aller faire l'acteur ni me consacrer à mes projets de cinéma», précise-t-il.

Fin septembre, Franck Gastambide se montrait d’ailleurs beaucoup plus catégorique à propos de son désir de faire une pause afin de mener à terme ses autres projets, dont une comédie d’action dont il signe le scénario. Il laissait toutefois la porte ouverte à une possible suite pour Validé, mais à condition de trouver l’inspiration.

«Je te donne une exclu : pour l’instant, j’ai besoin de changer d’univers et il n’y aura pas de saison 3 de Validé. Après le succès phénoménal de la saison 1 il fallait que j’y retourne mais je ne peux pas être ce mec qui va passer sa vie à faire Validé, j’ai besoin d’explorer d’autres choses, et je suis d’ailleurs en train de finaliser l’écriture de mon nouveau film, une comédie d’action qui sera mon plus gros budget. J’ai aussi besoin de laisser le rap game évoluer, voire comment il m’inspire, et peut-être que dans deux ou trois ans Validé reviendra avec une nouvelle intrigue forte», a-t-il lâché à nos confrères de Premiere.