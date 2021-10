Luke Perry : le déchirant hommage de Shannen Doherty à l'acteur qui aurait eu 55 ans ce lundi

Elle ne l’oublie pas. Alors qu’elle lutte contre son cancer, Shannen Doherty a rendu hommage à Luke Perry sur son compte Instagram.

Son ancien partenaire de la série Bervely Hills 90210, dans laquelle il incarnait le personnage de Dylan McKay, est décédé le 4 mars 2019 d’un AVC à l’âge de 52 ans. Une disparition tragique qui avait suscité une vague d’émotion aux États-Unis, et dans le monde entier. C’est le jour de son 55e anniversaire, le 11 octobre, que Shannen Doherty a salué la mémoire de Luke Perry en publiant un cliché d’eux issu de la série. Et un seul mot en légende : Luke.

Un hommage d’une sobriété déchirante qui a profondément touché les fans de la comédienne, qui se souviennent de ce couple iconique du petit écran dans les années 1990. Atteinte d’un cancer du sein de stade 4, Shannen Doherty se bat, à tout juste 50 ans, contre une maladie dont elle se sait condamnée. L’ancienne star de la série Charmed se sert aujourd’hui des réseaux sociaux afin d’alerter l’opinion publique sur la maladie, et la réalité de son combat au quotidien.

«Est-ce que tout est beau ? NON, mais c'est sincère et j'ai espoir qu'en partageant mon expérience, nous serons tous plus éduqués et familiers avec ce à quoi ressemble vraiment le cancer», a-t-elle récemment commenté en légende d’une photo publiée sur Instagram, où elle apparaît le crâne rasé et le nez en sang.