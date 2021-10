NCIS : Mark Hamon tire sa révérence après 18 ans dans la série

L’agent Leroy Jethro Gibbs a travaillé sur sa dernière affaire. Après dix-huit ans à la tête de la série NCIS, l’acteur Mark Hamon faisait sa dernière apparition dans la peau du personnage apparu pour la première fois dans JAG en 2003.

Cette sortie de Mark Hamon, qui est également un des producteurs de la série diffusée en France sur M6, n’est pas vraiment une surprise. Au moment de renouveler son contrat pour la 19e saison de NCIS, il était spécifié que son retour se ferait de manière «limitée», précisait le site américain The Hollywood Reporter en juin dernier. C’est donc dans l’épisode 4 de la saison 19 que le personnage Gibbs a fait ses adieux aux téléspectateurs. «Je n’y retourne pas, Tim», lance-t-il à l’agent spécial Timothy McGee (Sean Murray) alors qu’ils viennent de se rendre en Alaska à la poursuite d’un tueur à gages.

Le départ de Mark Hamon de la plus longue série en cours de la chaîne américaine pourrait toutefois ne pas être définitif. Le showrunner et producteur de NCIS, Steven D. Binder, a laissé la porte ouverte à un possible retour de l’agent Gibbs si cela devait se produire à l’avenir.

«En tant que producteur exécutif et qu’ami personnel, Mark continuera d’être un membre intégral de la série. Notre cap a toujours été de respecter les personnages de la série, et cela influence les histoires que nous racontons et la manière dont ces personnages évoluent. Concernant le futur de Gibbs, comme les fans de la série ont pu s’en rendre compte toutes ces années… il ne faut jamais le sous-estimer», précise Steven D. Binder dans un communiqué.