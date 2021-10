Squid Game : la série ultra-violente suscite l’inquiétude des parents et de la communauté éducative

Après avoir observé des comportements violents, des enseignants et des parents ont exprimé leurs inquiétudes concernant le fait que des enfants reproduisent des séquences de la série Squid Game de Netflix.

Phénomène mondial, Squid Game est en passe de devenir l'une des séries les plus populaires du service de streaming mais pourrait aussi devenir la plus controversée.

Le programme suscite un tel engouement que les ventes de baskets de la marque Vans portées par les personnages se sont envolées de 7800%, rapporte Variety. Autre témoignage de son succès, à Paris, le 2 octobre dernier, l'ouverture d'un pop-up store dédié au programme avait provoqué une immense file d'attente, dans laquelle une bagarre entre adolescents avait d'ailleurs éclaté.

Cette série sud-coréenne, dont les costumes vont, il est certain, faire fureur à Halloween, suit des centaines de personnes criblées de dettes qui concourent dans un jeu de survie promettant à son unique gagnant une somme d'argent colossale. Ce qu'ignorent les participants en s'y inscrivant, est que les personnes éliminées au fur et à mesure du jeu sont littéralement exécutées sur-le-champ, ce qui donne lieu à des séquences à la violence physique et psychologique pour certains insoutenable. La série est d'autant plus effroyable que les épreuves soumises aux candidats sont inspirées de jeux traditionnels de cours de récréation, dans un décor aux couleurs vives très enfantin qui contraste de manière saisissante avec la noirceur de son propos.

Des enseignants craignent que les enfants ne regardent la série pourtant interdite aux moins de 16 ans et ne reproduisent certains des défis. Des cas de violences dans des cours d’école élémentaires ont en effet été rapportés par la presse, en fin de semaine dernière, au point que le ministère de l'Education Nationale a indiqué qu'un message d'alerte allait être envoyé aux directeurs académiques, comme l'a rapporté Nice-Matin. Les autorités éducatives auraient indiqué prendre cette affaire « très au sérieux ».

1, 2, 3, soleil...

A Nice, un directeur d'école a adressé un mail aux parents, leur demandant d'être vigilants sur le sujet, rapporte aussi Nice-Matin. Selon lui, des élèves de CM1-CM2 ont vu Squid Game, certains s'étant amusés à simuler la mort en perdant à 1, 2, 3, soleil, l'un des jeux à l'issue mortelle qui apparaît dans la série.

La gendarmerie du Rhône a aussi publié un message de sensibilisation aux parents, sur Facebook : « Vous devez en parler avec vos enfants. Surtout si vos enfants aiment regarder des séries sur Netflix. Sensibilisez vos enfants aux conséquences que cela peut engendrer ! », peut-on notamment y lire.

Au Royaume-Uni, l'école primaire John Bramston à Ilford a envoyé une lettre aux parents décrivant ses inquiétudes quant au fait que des enfants qui auraient regardé le programme font semblant de se tirer dessus, rapporte The Independent.

Un père dont les enfants sont scolarisés à Ilford a fait savoir qu'il avait été averti. Il a tweeté : « Je n'arrive pas à croire que l'école de mes enfants ait dû envoyer une lettre disant aux parents que les enfants jouent à leur propre version de Squid Game et que les parents se verront appliquer des sanctions si leurs enfants imitent Squid Game. La popularité de la série est décidément passée à un niveau supérieur.»

« Chers parents, il a été porté à notre attention qu'un certain nombre de nos enfants regardent Squid Game sur Netflix, est-il écrit dans la lettre en question. Nous avons remarqué qu'un nombre accru d'enfants commencent à jouer à leurs propres versions de ce jeu dans la cour de récréation, ce qui provoque des conflits au sein des groupes d'amis. Les enfants qui regardent cela sont exposés à des scènes de violence réalistes et graphiques et, malheureusement, les enfants adoptent des comportements dans la cour de récréation qui ne seront pas TOLÉRÉS. Je tiens à vous informer que ce programme est classé 15 pour une raison. IL N'EST PAS APPROPRIÉ POUR LES ENFANTS D'ÂGE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE. Les parents dont les enfants imitent ou manifestent de tels comportements seront rappelés à l'ordre et sanctionnés. S'il vous plaît, soyez conscients des dangers de ce programme télévisé pour vos enfants et renforcez les comportements positifs. Veuillez également partager explicitement que faire semblant de se tirer dessus n'est pas approprié - ni acceptable. S'il vous plaît, soutenez-nous pour assurer la sécurité de vos enfants».

Dans une autre école du Kent, Sandown, des cours supplémentaires sur la violence et les dommages en ligne ont été mis en place en réponse à la popularité du programme.

Tous les pays sont touchés par le phénomène

En Belgique, une école a aussi averti que les enfants imitaient la série en donnant des coups à ceux qui sont «éliminés» du jeu 1, 2, 3 Soleil. « Tous les perdants ont été giflés », explique Johanna, dans l’émission belge « C'est pas tous les jours dimanche ». Sa petite fille de 7 ans « n'a pas compris du tout. Pour elle c'était le jeu normal. Elle est rentrée à la maison en pleurant, et elle m'a dit 'maman, j'ai pris une gifle en jouant'. Puis elle m'a expliqué qu'elle jouait à 1,2,3 soleil », a-t-elle ajouté. « Elle ne connaît pas Squid Game, elle a vu aucun extrait ni rien », assure la maman, qui précise qu’elle n'a pas non plus de compte TikTok, réseau social où des scènes de la série sont reproduites et sont facilement accessibles aux plus jeunes. « Je ne comprends pas pourquoi autant de petits enfants jouent à ça alors que c'est une série interdite au moins de 16 ans. J'ai peur que ma fille revienne avec des gros bleus », s'inquiète Johanna. « Certains parents sont fort laxistes et ne voit pas le mal dans ce jeu mais si, pour moi ça enlève l'innocence des enfants », estime-t-elle.

Toujours en Belgique, les écoles communales Erquelinnes ont publié un message sur Facebook faisant été de «jeux malsains et dangereux», et appelant aussi les parents à rester vigilants.