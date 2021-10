Validé : HBO Max va diffuser la série de Canal+ sur le continent américain

Alors que la deuxième saison de « Validé » a démarré en trombe ce lundi 11 octobre, et cartonne déjà, c’est un tout nouvel horizon qui s’ouvre pour la création de Franck Gastambide, puisqu’elle sera bientôt diffusée sur HBO Max.

Studiocanal a en effet vendu sa série à WarnerMedia Latin America (qui regroupe plus de 39 territoires en Amérique Latine et dans les Caraïbes), qui la diffusera là-bas en exclusivité via HBO Max. En outre, un deal avec Radio-Canada permettra à Validé, sous son titre à l’international All the way up, d'être disponible en Amérique du Nord sur la plate-forme Extra ici.tout.tv .

Ma série acheté par HBO! J’ai encore du mal à y croire ! #WorkHardDreamBig #Fier https://t.co/mMThQkWdly — Franck Gastambide (@FGastambide) October 11, 2021

« J'avais l'habitude de regarder Entourage et ça me faisait rêver, je voulais être leur ami, être à Hollywood avec eux et croiser Jessica Alba chez Starbucks, a expliqué Franck Gastambide dans une intereview pour Variety. Alors, je me suis dit que je voulais ça pour le milieu du rap français. Avec de vraies personnes, de vrais lieux, et le rap français a quelque chose de plus qu'Hollywood, c'est parfois l'aspect criminel. Donc c'était un terrain de jeu parfait pour mélanger le faste et le glamour avec l'univers de Gomorra et ses moments épiques », a-t-il ajouté.

Carton d’audiences de Canal+, binge-watchée par les tous les fans de séries qu’ils soient fans de rap ou non, Validé et sa toute nouvelle saison 2, qui met cette fois à l’honneur une jeune rappeuse (Laetitia Kerfa) en lutte pour se faire sa place dans le milieu très masculin du rap, est une nouvelle fois promise au succès. Elle vient d'ailleurs de décrocher le record historique de visionnages en première journée pour une série sur Canal+.