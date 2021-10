The Bear : un acteur de «Shameless» au casting d'une comédie culinaire

La chaîne américaine FX a donné son feu vert pour le développement de la série «The Bear», une comédie qui voit Jeremy Allen White (Shameless) incarner le chef d’un restaurant.

Inoubliable dans le rôle de Lip dans la série Shameless, l'acteur jouera le rôle d’un chef cuisinier de retour à Chicago pour diriger la cuisine du restaurant familial. À ses côtés, on retrouve Ebon Moss-Bachrach (The Punisher), Ayo Edebiri (How it ends), Lionel Boyce (The Jellies), ou encore Abby Elliott (Odd Mom Out). La série est attendue sur la chaîne américaine FX dans le courant de l’année 2022.

«The Bear tient ses promesses grâce à la performance de Jeremy Allen White et du reste du casting. (…) La série démarre sur les chapeaux-de-roues dès le premier épisode», asssure Nick Grad, le président des contenus originaux de la chaîne, qui compte déjà dans ses rangs des comédies de haut rang telles que Atlanta, What we do in the Shadows, ou encore Dave.