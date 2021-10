Des photos de Kylie Jenner recouverte de sang dégoûtent les internautes

Ce mardi 12 octobre, Kylie Jenner a partagé une série de photos d’elle sur son compte Instagram, sur lesquelles elle apparaît nue et recouverte de ce qui ressemble à du sang.

Pour plus de sordide encore, la jeune femme de 24 ans, qui attend actuellement son deuxième enfant, y est accroupie sur un sol recouvert d’une bâche en plastique sur laquelle le «sang» forme une flaque.

La légende qui accompagne ces clichés gores indique que la petite sœur de Kim Kardashian souhaite par là promouvoir une gamme de cosmétiques spéciale Halloween baptisée « My Kylie X Nightmare On Elm Street », en clin d’œil au film d’horreur Les griffes de la nuit.

La magnat des cosmétiques a en effet dévoilé ensuite une palette de fards à paupières et des rouges à lèvres déclinés sur le thème de l’horreur dans une story, sans doute pour attirer le consommateur alors qu'Halloween approche.

Son marketing pour le moins provocateur n’a pas été vraiment apprécié par ses 275 millions d’abonnés sur Instagram. Si certains ont laissé entendre qu’ils avaient été séduits par le côté «artistique» des photos, beaucoup se sont plaints de leur caractère « dérangeant ».

« Je trouve cela répugnant, en particulier parce qu’elle est enceinte », se plaint un internaute qui ponctue sa complainte d’un émoji en train de vomir. « Quel genre de merde satanique est-ce ? », demande un autre.

«Qu'est-ce que cela est censé promouvoir ? La violence ? Qui est-ce censé séduire ? Les tueurs en série ?».

