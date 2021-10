Koh-Lanta : la réunification n’a pas eu lieu, les téléspectateurs agacés

L’épisode 7 de Koh-Lanta La Légende diffusé ce mardi 12 octobre devait dévoiler les retrouvailles entre les deux équipes, mais TF1 a décidé de ménager le suspense jusqu’à la semaine prochaine. Les téléspectateurs n’ont pas caché leur déception sur les réseaux sociaux.

La réunification des équipes rouge et jaune de « Koh-Lanta, La Légende » avait pourtant été annoncée haut et fort «pour ce soir» mais l’émission s’est conclue avant la réunion des ambassadeurs.

Un effet d’annonce qui a irrité

«Attendez, on a attendu tout l’épisode pour voir la réunification et au final il faut attendre la semaine prochaine ?», s’est notamment agacée une internaute. «Un épisode tellement nul et toutes ces pubs ça devient insupportable. Mais le couper en deux pour nous en balancer encore plus fallait oser des candidats loin d’être des légendes. On va de déception en déception. Pour moi c’est la saison de trop», s’énerve une autre téléspectatrice, tandis qu'un internaute ne cache pas sa déception : «Épisode coupé pire que pendant le confinement. Du suspense ambassadeur pour rien».

Les messages d'agacement ont tellement fusé sur la Toile que les oreilles de TF1 ont dû siffler.

Comment ça la semaine prochaine?? Ils se foutent de nous là #KohLanta pic.twitter.com/eqyP2ttNJi — Kayoki (@sesestrr) October 12, 2021

On a tous attendu les ambassadeurs pour que ce soit la semaine prochaine ?! #KohLantaLaLegende #kohlanta pic.twitter.com/APQz9eoCmf — Sylvain Le Rebeu (@RebeuSylvain) October 12, 2021

#KohLantaLaLegende #kohlanta





Un épisode coupé en deux, alors qu’on est pas confiné ?! pic.twitter.com/C9MfAiojns — Le syndrome du canapé (@jezappeetjemat1) October 12, 2021

Heu les demis épisodes là, ça rappelle un peu les heures les plus sombres du confinement #KohLanta pic.twitter.com/AVpgXzKIBc — Marine Ferrari (@Marine_Ferrari) October 12, 2021

#KohLanta





Ptdr la semaine dernière quand ils ont dit :





La réunification c'est la semaine prochaine. pic.twitter.com/LIRnLDXbod — Youyou (@leyous84) October 12, 2021

Quand tu vois que la vraie réunification c'est la semaine prochaine... #KohLanta pic.twitter.com/LhL7FI8pvD — Grégory Kovacs (@greg_dj_bvb09) October 12, 2021