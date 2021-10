Après le succès de Lupin, Omar Sy signe pour plusieurs films avec Netflix

Omar Sy a signé un contrat avec Netflix pour jouer et produire des films originaux pour la plate-forme. Une première pour un comédien français.

«Netflix s'est engagé sur un contrat pluriannuel de films avec l'acteur et comédien de premier plan Omar Sy. Cet accord verra la société de production de Sy basée à Paris et à Los Angeles développer des films originaux pour Netflix, avec Sy comme acteur et producteur exécutif», a annoncé mardi dans un communiqué le géant américain du streaming.

D'après la presse spécialisée, seule la comédienne Vanessa Kirby (The Crown) a fait de même avec Netflix. Cité dans le communiqué, Omar Sy s'est dit «très heureux d'avoir l'occasion de poursuivre (sa) relation» avec Netflix et a «hâte de cette prochaine étape dans (leur) aventure commune».

Ce partenariat confirme la popularité de l’acteur en France et dans le monde. Mi-septembre, la super star de 43 ans avait été le seul Français à figurer dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de la planète, classement dressé par magazine américain Time. Il prolonge ainsi sa relation avec la plate-forme, auréolée de succès depuis la diffusion de la série Lupin, qui lui avait offert une exposition inattendue dans de nombreux pays.