CANNESERIES 04 : Découvrez le palmarès de l'édition 2021

La quatrième édition du festival CANNESÉRIES s’est terminée ce mercredi 13 octobre avec une cérémonie de clôture pleine de surprises et d’émotion, qui a vu le jury récompenser le meilleur des séries de l’année avec une préférence pour les productions nordiques.

« L'originalité des provenances, des genres et des formats » a été récompensée par le jury, a déclaré à l'AFP, Albin Lewy, directeur du festival. Dix séries longues étaient en compétition officielle : la serbe « Awake », l'italienne « Christian », la norvégienne « Countrymen », la russe « Dreams of Alice », l'argentine « Limbo...hasta que lo decida », la finlandaise « Mister 8 », les israéliennes « Sad city girls » et « Unknowns », l'allemande « The Allegation » et la française « Totems ».

Pour les départager, le jury 2021 était présidé par le comédien Nikolaj Coster-Waldau (« Game of thrones ») et composé de l'auteure et réalisatrice Sigal Avin (« Losing Alice »), l'actrice, réalisatrice et metteuse en scène Naidra Ayadi (« Ma fille »), l'acteur Salvatore Esposito (« Gomorra ») et le musicien Marco Prince.

C’est « Mister 8 », comédie noire finlandaise stylisée, qui remporté le prix de la meilleure série longue, et son comédien Pekka Strang a lui été récompensé par le Prix d’interprétation. Un double succès pour cette création comique et révolutionnaire, qui nous plonge dans la vie de Maria, une jeune femme jonglant avec sept conjoints différents.

à Mister 8 qui reçoit le Prix de la Meilleure Série « My heart exploded » quelle surprise pour l’équipe

#CANNESERIES @pekkastrang @CountryBob358 pic.twitter.com/NzuOPUb7Y2 — CANNESERIES (@CANNESERIES) October 13, 2021

CANNESERIES a également récompensé la série norvégienne « About Saturday », désignée meilleure série courte. Cette série norvégienne de 12 épisodes de 4 minutes explore la question du consentement. Créé par Liv Mari Ulla Mortensen et Sofia Lersol Lund, elle suit les péripéties d’une jeune podcasteuse, défiée d’aller à un rendez-vous avec un homme choisi au hasard. Si la rencontre se passe bien dans un premier temps, la soirée finit par dégénérer. Très affectée par ce qu’il s’est passé, Klara a alors du mal à s’en remettre et voit même son corps se retourner contre elle.

La série allemande « The allegation » (7x30 minutes), basée sur un procès lié à des abus d'enfants qui a secoué le système juridique du pays dans les années 1990, a quant à elle gagné le grand prix Dior, et le célèbre écrivain Ferdinand von Schirach, qui signait ici son premier script, s'est vu décerner le prix du meilleur scénario.

Le prix Dior de la révélation, qui a pour but de récompenser un comédien ou une comédienne issu d’une série courte est revenu à Malik Gervais-Aubourg, pour sa performance saisissante dans la série canadienne Je voudrais qu’on m’efface.

Prochainement sur Arte, « Countrymen » (8x45 minutes), série norvégienne corrosive sur des islamistes détournés accidentellement de leurs projets par la population locale, a remporté le prix spécial d'interprétation et a aussi été distinguée par le jury des lycéens.

Le thriller fantastique serbe « Awake » (10x50 minutes) a décroché pour sa part le prix du public pour la meilleure série en compétition. Ce premier prix du public lancé en collaboration avec Allociné et CANAL+ a donc été attribué à ce drame policier qui mêle enquête, thriller et fantastique, en racontant l’histoire de Sonja Kljun, une détective privée engagée pour mener des recherches sur un suicide. Sa vie va prendre une tournure étrange lorsqu’elle et sa fille vont commencer à faire des rêves prémonitoires.