Scream : Matthew Lillard raconte le désespoir de Wes Craven au moment de tourner les suites du film

Selon le comédien Matthew Lillard, Wes Craven a éprouvé une pression colossale au moment de réaliser les suites de «Scream», après le succès de l’original lors de sa sortie en salles en 1996.

A l’époque, le maître du cinéma d’horreur débarque sur un projet cinématographique auquel personne ne croit vraiment. Wes Craven, dont la carrière est au point mort après avoir connu la gloire avec La colline a des yeux ou encore Les griffes de la nuit, semble prendre du plaisir à travailler dans cet environnement presque familial sur le tournage, raconte Matthew Lillard au site américain Bloody Disgusting.

«Personne ne croyait en nous honnêtement, déjà parce que le réalisateur (Wes Craven) n’était pas un jeune réalisateur branché d’Hollywood. Et nous avions deux acteurs venant de la télévision au casting. Mais nous avions aussi un Craven heureux et content d’être là», explique l’acteur. «Nous avions tous une certaine expérience dans le casting. Nous étions tous jeunes et nous étions unis. Nous avons fonctionné un peu comme une famille pendant deux mois», poursuit-il.

Wes Craven désespéré

Si Wes Craven a pu travailler librement et sans pression sur le premier volet de Scream, le succès colossal du film à sa sortie en salles va rapidement changer la donne. Le réalisateur va réaliser les trois suites de la saga sorties en 1997 (Scream 2), 2000 (Scream 3), et 2011 (Scream 4). Mais jamais plus, il n’aura retrouvé l’ambiance détendue du premier film, affirme Matthew Lillard.

«Je pense que sur les trois autres films, il a été mis sous pression par la production. Ce qui est intéressant. Il y a eu ce moment insouciant qui a débouché sur un film iconique, et à la fin, il (Wes Craven, ndlr) était désespéré. Ce n’était un secret pour personne. Il était vraiment au bord du désespoir au moment de réaliser le 4e volet», poursuit l’acteur.

Wes Craven est décédé en 2015 d’une tumeur au cerveau à l’âge de 76 ans. La saga Scream a connu une tentative d’adaptation en série télévisée sur la chaîne américaine MTV entre 2015 et 2019. Elle s’apprête à faire son grand retour sur grand écran avec un cinquième volet qui s’annonce à la fois comme une suite (certains personnages du premier film sont au générique) et un reboot de la franchise.