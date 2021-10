«Totalement exagéré» : Jennifer, la fille des milliardaires Bill et Melinda Gates, se marie en grande pompe ce week-end

Jennifer Gates, la fille aînée des milliardaires Bill et Melinda Gates, s’apprête à dire « oui » à son fiancé le cavalier égyptien Nayel Nassar. La cérémonie aura lieu ce samedi 16 octobre, et la famille Gates prévoit de mettre les petits plats dans les grands.

A 25 ans, Jennifer Gates ne se refusera rien pour s’offrir le mariage de ses rêves. Les festivités, dont le coût est estimé à au moins 2 millions de dollars selon le DailyMail, auront lieu dans sa ferme équestre, dans le comté de Westchester à North Salem, situé à environ 80 kilomètres au nord de Manhattan.

Edifiée sur un domaine d'une superficie de 50 hectares, la propriété lui aurait été offerte par ses parents en 2018 en guise de cadeau de remise de diplôme à Stanford pour environ 21 millions de dollars. Précisons que la jeune femme possède par ailleurs un appartement estimé à 5 millions de dollars à Manhattan, où elle poursuit ses études de médecine.

Les photos obtenues par le Post et le Daily Mail montrent plusieurs grands pavillons de verre en train d’être installés sur la propriété avec des baies vitrées du sol au plafond, ainsi qu'une immense scène circulaire. «C'est totalement exagéré. Juste d'une extravagance incroyable. Cela cause de nombreux désagréments pour les voisins», a déclaré un témoin au Daily Mail, se plaignant du va-et-vient incessant de camions et du bruit des grues en action depuis plusieurs jours.

Un proche de la future mariée a expliqué que la jeune femme espérait tout de même que son mariage puisse être organisé à l'extérieur : « Jenn espère que la cérémonie elle-même pourra se dérouler à l'extérieur, mais au cas où le temps serait mauvais, ils ont installé d'énormes tentes dans l'un des champs et plusieurs structures en aciers et en verre à la pointe de la technologie ».

Plusieurs invités célèbres sont attendus selon plusieurs sources : «Bill et Melinda sont amis avec de nombreux dignitaires et des gens comme Barack Obama. Ils seront peut-être là. Une demande a été faite à la ville pour fermer la route qui passe devant les vastes terrains entourant la demeure afin de laisser aux invités de 'l'intimité' pendant la cérémonie.»

Passionnée d’équitation, Jennifer Gates avait annoncé ses fiançailles avec le cavalier égyptien millionnaire Nayel Nassar, 30 ans, en janvier 2020.

En septembre 2021, la mère de Jennifer, Melinda Gates, avait organisé une «wedding shower» dans la maison familiale de l'État de Washington au bord du lac. Jennifer avait posté quelques photos de l'événement sur son Instagram. «Merci pour cette célébration incroyablement spéciale, @melindafrenchgates », avait écrit Jennifer sur Instagram. « Tellement reconnaissante envers toutes les femmes extraordinaires de ma vie qui me conseillent, me soutiennent vers ce nouveau chapitre !»

L'enterrement de vie de jeune fille avait quant à lui eu lieu à Santa Barbara. Jennifer et ses amies avaient séjourné à l'hôtel Rosewood Miramar Beach et avaient notamment participé à une séance de yoga sur la plage.