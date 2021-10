The Artist : qui sont les finalistes du télé-crochet de Nagui ?

Après cinq semaines de compétition, les auteurs-compositeurs et interprètes encore en lice dans The Artist disputeront la finale ce vendredi 15 octobre à partir de 22h45.

Dans ce nouveau concours de talents, présenté par Nagui en direct chaque semaine, les téléspectateurs et un jury de professionnels ont élu leurs artistes préférés parmi les 22 candidats sur la liste de départ, les moins plébiscités étant «éliminés» au fil des semaines.

Le dernier jury sera composé ce vendredi d’Olivia Ruiz, Pascal Obispo et Christophe Mali du groupe Tryo. Ils désigneront les trois meilleurs artistes, puis ce sera au tour du public de voter pour The Artist 2021, via sms (3 23 23) ou Instagram et le compte @theartistoff. Chaque artiste proposera une nouvelle composition personnelle. Les trois premiers chanteront à nouveau un des deux premiers titres de sa création. Celle ou celui qui sera élu «The Artist» se verra offrir la captation de son concert, une spéciale «Taratata», ainsi qu'un partenariat pour sa tournée avec France 2 et France Inter.

Six artistes s’affronteront pour cette finale : Petite Gueule, l’Arletty des années 2020, Nikola, qui allie piano-voix et sons électroniques, Joseph Kamel, un Franco-Egyptien qui mêle influences anglo-saxonnes, folks et orientales, Cynthia, Parisienne originaire d’Arles qui « n'hésite pas à mélanger variété française et musique urbaine à l'aide de son piano », Rouquine, un duo formé de Nino et Sébastien, deux passionnés de rythmes électroniques, et Gabriel Joseph, dont la voix de crooner et la prose intimiste ont ému les jurés.

Des débuts peu suivis

Après un lancement catastrophique avec seulement 1,3 million de téléspectateurs (8 % de part d’audience), l’émission avait connu des réajustements, puis un changement de jour de diffusion, passant du prime le samedi à la deuxième partie de soirée le vendredi. «France 2 avait la possibilité de dire 'On arrête'. Je leur ai proposé de continuer en deuxième partie de soirée (le vendredi, ndlr), ils m’ont répondu: 'Oui mais pas au même prix'. J’ai dit: 'OK'. C’est fair-play et comme ça tout le monde s’y retrouve, eux dans leurs 'coûts' de grille et de case et moi dans l’émission que l’on porte. Je ne voulais pas briser ce lien qui était en train de naître entre les téléspectateurs et les artistes», a expliqué Nagui à tvmag.lefigaro.fr.

Malheureusement, les audiences n’ont pas décollé de manière spectaculaire le vendredi. La semaine dernière, 1,5 million de téléspectateurs étaient devant France 2 au coup d’envoi de l’émission, mais il ne restait plus que 300.000 personnes lors du dernier quart d’heure.

Alors est-ce que «The Artist» reviendra pour une nouvelle saison ? «Je ne sais pas quelle est la suite de la vie de «The Artist» et ce n’est pas moi qui vais le décider, a déclaré Nagui pour tvmag.lefigaro.fr Ce serait formidable et cohérent d’avoir une saison 2 mais il faudrait reconsidérer cette notion d’être en direct, parce que ce n’est pas viable pour une émission avec autant de moyens comme 'The Artist'. Si on me dit : 'Est-ce qu’on peut en parler?', je trouverai les solutions économiques pour être dans l’enveloppe donnée par la chaîne et permettre à cette émission d’exister à nouveau», assure-t-il.